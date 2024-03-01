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الجمعة 01 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

ألمانيا تطالب الجيش الإسرائيلي بإجراء تحقيق في مقتل الفلسطينيين بغزة

آنالينا بيربوك
آنالينا بيربوك
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عبرت وزيرة الخارجية الألمانية آنالينا بيربوك عن صدمتها إزاء التقارير التي تفيد بوقوع عمليات قتل للفلسطينيين في قطاع غزة أثناء سعيهم للحصول على الطعام لعائلاتهم.

وتطالب بيربوك الجيش الإسرائيلي بإجراء تحقيق كامل في هذه الحادثة وتوضيح كيفية حدوث الذعر الجماعي وإطلاق النار.

وأفادت بيربوك في بيان نشرته وزارة الخارجية الألمانية على موقع توتير (إكس) اليوم الجمعة، بأن الناس في قطاع غزة يعانون وضعًا مأساويًا وأقرب إلى الموت من الحياة.

ودعت إلى ضرورة تقديم مزيد من المساعدات الإنسانية على الفور، وأكدت أن الهدنة الإنسانية أصبحت أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى لتحرير الرهائن ووقف الموت وتوزيع المساعدات بأمان.

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