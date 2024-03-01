مستشار الرئيس الفلسطيني: رمضان عقيدة دينيةراسخة عند المسلمين والذي سيزول هو الاحتلال

أكد محمود الهباش، قاضي قضاة فلسطين ومستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، على أن شهر رمضان المبارك عقيدة دينية راسخة في المجتمع الفلسطيني وفي نفوس أكثر من ملياري مسلم حول العالم.

ووصف الهباش تصريحات وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، التي دعا فيها إلى محو شهر رمضان من الوجود، بأنها "حرب دينية تستهدف الإسلام والمُسلمين والقيم الدينية الإسلامية، كما تستهدف المسيحيين".

تحذير من مخاطر العنصرية

وحذر الهباش من مخاطر صمت المجتمع الدولي على تصريحات إلياهو، مؤكدًا أن "من يتطاول على عقيدة الإسلام اليوم سوف يفعل الجرم ذاته إزاء الديانة المسيحية إذا صمت العالم عليه وعلى تصريحاته المشينة".

وأكد الهباش أن "شهر رمضان سيبقى عقيدة تحيي في المسلمين قوة الإيمان والعمل والجهاد العادل في سبيل قضاياهم وحقوقهم المشروعة وفي سبيل حماية مقدساتهم الدينية وفي مقدمتها المسجد الأقصى، وأن الذي سوف يُمحى ويزول هو الاحتلال العنصري وأدواته وزبانيته".

وطالب الهباش المجتمع الدولي أن يتحرك قبل فوات الأوان لمنع العنصريين من إحراق العالم بهذه العقلية العنصرية الإرهابية، مطالبًا في نفس الوقت "بعدم لوم الفلسطينيين والمسلمين على أي رد فعل إزاء استمرار الحكومة الفاشية التي تحكم دولة الاحتلال بالتعدي على الرموز الدينية للمسلمين سواء كان ذلك باستمرار الحصار الإسرائيلي على المسجد الأقصى المبارك أو التصريحات