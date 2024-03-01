الاتحاد الأوروبي يفرج عن 50 مليون يورو للأونروا ويزيد مساعداته للفلسطينيين بـ68 مليون يورو

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، عن الإفراج عن 50 مليون يورو من مساعدات الاتحاد الأوروبي المجمدة لمنظمة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وقالت رئيسة المفوضية، أورسولا فون دير لاين، في بيان: "لا يجب أن يدفع الفلسطينيون الأبرياء ثمن جرائم حركة حماس الإرهابية". كما أعلنت تخصيص 68 مليون يورو إضافية كمساعدات لمنظمات أخرى في المنطقة.

وكانت المفوضية قد علقت تمويل الأونروا وطالبت بتدقيق حسابات مستقل للوكالة إثر اتهام إسرائيل لحوالي 12 من موظفي المنظمة بالمشاركة في هجوم السابع من أكتوبر الذي قادته حركة (حماس).

وأوضحت المفوضية أنها قررت الإفراج عن تمويل بقيمة 50 مليون يورو مخصص لشهر مارس، بناء على التزامات من الأونروا بإجراء تحقيق مستقل ومراجعة الضمانات لمنع مشاركة موظفيها في "الأنشطة الإرهابية".

وأشارت إلى أنه من المقرر أن يتم الإفراج عن دفعتين إضافيتين من مساعدات الاتحاد الأوروبي، قيمة كل واحدة 16 مليون يورو، بعد نجاح وكالة الأونروا في إجراء المراجعة.

ولفتت إلى أنه تم تخصيص 125 مليون يورو إضافية بالفعل للفلسطينيين لعام 2024 وتم توزيع أول دفعة منها اليوم الجمعة.

وبالإضافة إلى التمويل الجديد المعلن عنه بقيمة 68 مليون يورو، يرفع هذا إجمالي مساعدات الاتحاد الأوروبي للفلسطينيين خلال العام الجاري إلى 275 مليون يورو.

وقال المفوض الأوروبي لشؤون التوسع وسياسة الجوار، أوليفر فارهيلي، الذي مارس ضغوطا من أجل تعليق المساعدات في أعقاب هجمات السابع من أكتوبر، إن المفوضية الأوروبية "تنوع مساعدتها للفلسطينيين الأبرياء في غزة".