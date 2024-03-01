رياضة القليوبية تكرم أبطال الجمهورية في الكونغ فو والكاراتيه

شهد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، فعاليات حفل تكريم أبطال الكونغ فو والكاراتيه بنادى طوخ الرياضى الذى أقيم اليوم الجمعة الأول بمقر النادى بحضور اللواء عبدالرحمن شلش وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للمدن الشبابية بوزارة الشباب والرياضة.

تضمن الحفل ، تكريم فريق الكونغ فو الحاصل على كاس بطولة الساندا والاساليب وحصد 28 ميدالية متنوعة ،بالاضافة للحصول على كأس بطولة عيد الربيع الصيني وحصد 22 ميدالية متنوعة ، كما تم تكريم فريق الكاراتيه التقليدي الحاصل على المركز الأول لكأس مصر وحصد 16 ميدالية متنوعة .

وتم اختيار اللاعبة نورا سيد عباس لمنتخب مصر للكونغ فو تحت 16 سنة.

واختتم الحفل بتبادل الدروع وشهادات التكريم حيث تم تكريم ناصر الوكيل وشريف حسانين ، ومسعد عبدالقادر ، احمد عمري ، وتكريم المدير التنفيذى للنادى سامى بدير ، واهداء دروع تذكارية للدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، وعصام فاروق الحكم الدولى للكونغ فو وعضو لجنة الحكام بالاتحاد المصري للكونغ فو.

وفى كلمته رحب الدكتور محمود الصبروط بالحضور موجها الشكر لمجلس الإدارة والاجهزة الفنية والإدارية وأولياء أمور اللاعبين، مشيرا إلى أن العمل الشبابي والرياضى يشهد طفرة غير مسبوقة على مستوى الاندية ومراكز الشباب بجميع انحاء الجمهورية في ظل رؤية وزارة الشباب والرياضة وتوجيهات الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه بضرورة العمل على تطوير كافة الانشطة والخدمات التي تقدمها وزارة الشباب والرياضة للنشئ والشباب على المستويين الشبابي والرياضي تحقيقا لاستراتيحية الدولة ورؤية مصر 2023 في بناء وتطوير الشخصيه المصرية .

وتعقد تلك الأنشطة والفعاليات تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية وتوجيهات الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية.