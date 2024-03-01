السعودية تطلق هوية ملف ترشحها لاستضافة كأس العالم 2034

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الجمعة عن إطلاق الهوية الرسمية لملف ترشح المملكة لاستضافة بطولة كأس العالم FIFA 2034، تحت شعار "معًا. ننمو." (Growing. Together.)

تضمّن الإعلان الكشف عن الهوية البصرية، والشعار اللفظي الخاصة بملف الترشح، إلى جانب الموقع الإلكتروني الرسمي (Saudi2034bid.com).

يأتي هذا الإطلاق بعد إعلان المملكة في أكتوبر من العام الماضي نية الترشح لاستضافة البطولة، وعقب إرسال خطاب الترشح الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).

يجسّد شعار ملف الترشح مسيرة التحول والنمو الكبيرين التي تعيشها المملكة، باعتبارها واحدة من أسرع قصص النمو، وأكثرها تطورًا في عالم كرة القدم، علاوة على الأثر الإيجابي الشامل المنتظر من استضافة البطولة الرياضية الأكبر عالميًا، باعتبارها أول نسخة من بطولة كأس العالم FIFA™ ستشهد مشاركة 48 منتخبًا، ويتم تنظيمها في دولة واحدة.

ويسعى شعار "معًا ننمو" إلى تسليط الضوء على الروابط التي تجمع المملكة وشعبها بمجتمع كرة القدم الدولي في رحلة استثنائية، تسعى لبناء مستقبل أفضل للرياضة الأكثر شعبية عالميًا.

ويعكس تصميم الهوية البصرية بملف الترشح، جوهر التراث الثقافي الغني للمملكة ومجتمعها الشاب والحيوي، فيما يتألف شعار الملف من عدة أشرطة ملونة ومزيّنة بالعديد من الرموز المتعلّقة برياضة كرة القدم، حيث صُممت هذه الأشرطة على شكل الرقم "34"، في إشارة إلى العام الذي تطمح فيه المملكة لاستضافة النسخة الـ25 من هذه البطولة العالمية.