صعود طفيف في الذهب خلال تعاملات نهاية الأسبوع

صعد سعر الذهب مع نهاية تعاملات اليوم مقدار طفيف لم يجاوز 5 جنيهات مع اختتام المعاملات الأسبوعية داخل محلات الصاغة، ليشمل بذلك كافة الأعيرة الذهبية.

وزاد سعر أوقية الذهب مقدار 6 دولارات اليوم مسجلة 2055 دولار للبيع و 2056 دولار للشراء، بينما وصل سعر عيار 21 نحو 2850 جنيه للبيع و 2900 جنيه للشراء و عيار 14 حواالي 1905 جنيه للبيع 1938 جنيه للشراء.

سجل سعر عيار 18 نحو 2442 جنيه للبيع و 2485 جنيه للشراء و الجنيه الذهب 23.8 ألف جنيه للبيع و 23.2 ألف جنيه للشراء، وعيار 24 حوالي 3257 جنيه للبيع و 3314 جنيه للشراء.