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الجمعة 01 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

صعود طفيف في الذهب خلال تعاملات نهاية الأسبوع

سعر الذهب
سعر الذهب
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صعد سعر الذهب مع نهاية تعاملات اليوم مقدار طفيف لم يجاوز 5 جنيهات مع اختتام المعاملات الأسبوعية داخل محلات الصاغة، ليشمل بذلك كافة الأعيرة الذهبية.

وزاد سعر أوقية الذهب مقدار 6 دولارات اليوم مسجلة 2055 دولار للبيع و 2056 دولار للشراء، بينما وصل سعر عيار 21 نحو 2850 جنيه للبيع و 2900 جنيه للشراء و عيار 14 حواالي 1905 جنيه للبيع 1938 جنيه للشراء.

سجل سعر عيار 18 نحو 2442 جنيه للبيع و 2485 جنيه للشراء و الجنيه الذهب 23.8 ألف جنيه للبيع و 23.2 ألف جنيه للشراء، وعيار 24 حوالي 3257 جنيه للبيع و 3314 جنيه للشراء.

عيار 21 اليوزم سعر الذهب اليوم عيار 24 اليوم عيار 18 اليوم الجنيه الذهب