الرئيس الروسي يوقع مرسوماً بشأن التجنيد الإجباري للمواطنين قيد الاحتياط

أفاد نبأ عاجل عرضته شاشة «القاهرة الإخبارية»، بأنَّ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وقع مرسوماً بشأن التجنيد الإجباري للتدريب العسكري للمواطنين قيد الاحتياط.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الأخبار الكاذبة التي يروجها الغرب بشأن نشر روسيا أسلحة نووية في الفضاء غير صحيحة وموسكو ليس لديها مثل هذه الخطط.

وقال رئيس مجلس الدوما، فياتشيسلاف فولودين، إنه يجب إرسال طلب إلى البوندستاج للتحقيق في المعلومات حول تسجيل يبحث خلاله ضباط ألمان خططاً لتوجيه ضربات إلى جسر القرم، حسبما أفاد نبأ عاجل على شاشة «القاهرة الإخبارية».

وتابعت القناة في نبأها نقلاً لتصريحات رئيس مجلس الدوما: «سنعقد جلسة في 11 مارس لمناقشة المعلومات بشأن التسجيل الذي من خلاله يبحث عسكريون ألمان خططاً لتوجيه ضربات إلى القرم».

وأضاف رئيس الدوما: «حقيقة التسجيل لحديث حول استهداف جسر القرم تقتضي إعطاء تفسيرات ما إذا كان شولتس يدرك بأن هذا يتطلب رداً من روسيا».