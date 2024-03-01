"الجارديان" تسلط الضوء على تهديد بوتين للناتو بحرب نووية في حال التدخل في أوكرانيا

سلط مقال نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية الضوء على تهديد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لدول حلف الشمال الأطلنطي (الناتو) بحرب نووية في حال إرسال قوات تابعة للحلف إلى أوكرانيا.

وأوضح كاتب المقال بيجوتر سوير أن الرئيس الروسي أكد في خطابه السنوي عن حالة الدولة أن انضمام قوات الناتو للقوات الأوكرانية في الحرب التي تدور رحاها في الوقت الحالي بين روسيا وأوكرانيا سوف يدفع روسيا لاستخدام السلاح النووي.

ولفت المقال إلى أن تلك التهديدات التي استهدفت الدول الأوروبية والولايات المتحدة تأتي في أعقاب اقتراح طرحه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤخرا بإرسال قوات من الدول الغربية لأوكرانيا للقتال في صفوف القوات الأوكرانية.

وأشار المقال إلى أن الرئيس الروسي أكد خلال خطابه الذي استمر قرابة الساعتين أن الدول التي سوف تغامر بإرسال قوات لأوكرانيا عليها أن تتحمل عواقب تلك الخطوة، مضيفا أنه على الدول الغربية أن تدرك أن لدى روسيا أسلحة قادرة على استهداف مواقع داخل أراضيها.

وأكد بوتين، كما يشير المقال، أن هذا المقترح من شأنه إشعال حرب نووية والتي قد تؤدي إلى تدمير حضارات، موضحا أنه يجب على الدول الغربية أن تدرك خطورة ما سوف تقدم عليه في أوكرانيا.

وتابع المقال أن الرئيس الروسي وصف تحذيرات الدول الغربية من هجوم روسي ضد أي دولة أوروبية بأنه "هراء"، إلا أنه أكد على نشوب حرب مع الدول الغربية إذا تدخلت في حرب أوكرانيا.

وأعاد المقال إلى الأذهان رد فعل العديد من الدول الغربية تجاه اقتراح الرئيس الفرنسي منوها أن ألمانيا وبريطانيا والعديد من الدول الأخرى بادرت برفضها لذلك الاقتراح مؤكدة أنها لا تعتزم إرسال أي قوات برية للانخراط في الحرب في أوكرانيا.

ويشير المقال إلى أن تهديد الرئيس الروسي يأتي قبل عدة أسابيع من خوضه الانتخابات الرئاسية في بلاده والتي من المتوقع أن يفوز فيها بفترة رئاسية جديدة لمدة ست سنوات. ويلفت المقال كذلك إلى أن تلك التهديدات تأتي في أعقاب مكاسب عسكرية حققتها القوات الروسية في ساحة القتال في أوكرانيا في ظل تراجع المساعدات العسكرية التي تقدمها الدول الغربية لأوكرانيا مما ألقى بظلاله السلبية على أداء القوات الأوكرانية.

وأوضح المقال في الختام أنه بعد نجاح القوات الروسية في بسط سيطرتها على مدينة أفدييفكا الاستراتيجية خلال الأسابيع الماضية تمكنت كذلك من الاستيلاء على ثلاث مدن صغيرة في الأيام القليلة الماضية.