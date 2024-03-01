أناب اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الجمعة، اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام، لتفقد فعاليات معرض “أهلا رمضان” خلف مديريه التموين بمدينة مرسى مطروح، مع إقبال المواطنين لشراء مستلزماتهم الغذائية وغيرها استعدادا لاستقبال شهر رمضان الكريم.

وجاء ذلك بحضور المهندسة هند مساعد مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، ومختار جبريل الصنقرى رئيس الغرفة التجارية بمطروح، والعمدة عبدالكريم يونس رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح، والعميد عمرو عبدالمجيد رئيس مدينة مرسى مطروح، وعدد من العمد والمشايخ وأهالي مطروح.

وتفقد السكرتير العام أجنحة المعرض من السلع الغذائية الأساسية واللحوم والمنظفات وغيرها؛ تيسيرا على الأهالي بمشاركة أصحاب المنتجات المعروضة، بالإضافة إلى توافر سيارات توزيع أسطوانات البوتاجاز والخبز أمام المعرض للتيسير على المواطنين.

وأكد السكرتير العام على ضرورة استمرارية وتوافر الأسعار بالأسعار المخفضة مع فتح مزيد من المعارض بمدن المحافظة والوصول إلى جميع المناطق للتيسير على المواطنين مع استقبال الشهر الكريم، موجها الشكر لجهود تنظيم المعرض تيسيرا على أهالي مطروح بالتنسيق مع مديرية التموين والغرفه التجارية والتجار والشركات المشاركة فى إطار الاستعداد لاستقبال لشهر رمضان الكريم مع العمل على توفير مزيد من السلع الأساسية للمواطنين وتنظيم مزيد من المعارض والمنافذ للسلع الغذائية المخفضة للمواطنين وتيسير الحصول عليها والرقابة على الاسواق ومنع أى تجاوزات.

سكرتير عام مطروح يتفقد معرض "أهلا رمضان"

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