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الجمعة 01 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

"القابضة للمياه" تنظم ورشة عمل لتقييم أعمال إدارات الطاقة بمشاركة 7 شركات بسوهاج

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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نظمت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ورشة عمل تتناول عرض اعمال وانجازات ادارات الطاقة بالشركات التابعة صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب واضاف انه شارك فى ورشة العمل شركات مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والفيوم وبني سويف والمنيا واسيوط والاقصر واسوان.

وتم خلال ورشة العمل عرض اعمال ترشيد الطاقة التي تم تنفيذها خلال العام المالي 2022-2023 والموقف التنفيذي لاعمال خطة العام المالي الحالي 2023-2024 والهيكل التنظيمي لادارة الطاقة بالشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى هذا بالاضافة الى استعراض الاجهزة والمعدات المتاحة وفرص تطوير العمل وقصص النجاح التي قامت بها كل شركة فى هذا المجال.

وجدير بالذكر انه كرم رئيس مياه سوهاج المهندس ابراهيم محمود وائل لاجتيازه الاختبارات الخاصة بالاعتماد كمدير طاقة معتمد من الجمعية الأمريكية لمهندسى الطاقة.

2022-2023 اختبارات الأقصر وأسوان الهيكل التنظيمى اضافة الشركة القابضة الشرب والصرف الصحى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي الشركات التابعة الصرف الصحى القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي القابضة للمياه العام المالي 2022 المهندس محمد صلاح الدين المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار بالإضافة الصرف الصحى بسوهاج ترشيد الطاقة بسوهاج خطة العام المالي إنجازات