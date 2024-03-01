"عمومية المهندسين" تقر زيادة المعاشات لـ1600 جنيه بدايةً من مايو المقبل

أنعقدت الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين المصرية اليوم الجمعة، وذلك بحضور نقيب المهندسين المهندس طارق النبراوي والدكتور محمد هشام سعودي وكيل النقابة ورئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية، وباقي أعضاء هيئة مكتب النقابة الدكتور أحمد البدوي وكيل النقابة، المهندس محمود عرفات الأمين العام، المهندس محمد ناصر أمين الصندوق، المهندس محمود حمودة الأمين المساعد و المهندسة زينب عفيفي أمين الصندوق المساعد.

وكان قد أكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية العادية بحضور 1032 مهندس بعد تأجيلها لمدة ساعتين من موعد إنعقادها.

وأقرت الجمعية العمومية عدة قرارات أهمها زيادة معاشات المهندسين بقيمة 250 جنيه ليصل إلى 1600 جنيه.

وتأتي تلك الزيادة لتكون الثانية خلال الستة أشهر الأخيرة بعد الزيادة السابقة التي أقرها مجلس النقابة العامة في أغسطس من العام السابق بموافقته على المقترح المقدم من لجنة المعاشات برئاسة الدكتور هشام سعودي في بزيادة المعاشات من ١٢٠٠ جنيه إلى ١٣٥٠ جنيه.

كما أقرت اليوم الجمعية العمومية بداية تطبيق زيادة المعاشات الجديدة بدايةً من شهر مايو المقبل .