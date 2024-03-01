افتتاح مسجدين بالقليوبية استعدادًا لاستقبال شهر رمضان

أعلن الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف، افتتاح مسجدين جديدين بالقليوبية اليوم الجمعة، استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المبارك، وذلك بعد إعادة إحلال وتجديد المسجدين بالكامل.

وافتتح وكيل وزارة الأوقاف، المسجد الأول وهو مسجد عزبة إسماعيل بقرية ميت كنانة بعزبة إسماعيل، وبلغت مساحته 200 متر بتكلفة إجمالية بلغت 2 مليون جنيه، وهو مكون من دورين وذلك بعد إعادة إحلاله وتجديده بالكامل وفرشه بالسجاد الجديد.

كما افتتح وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، المسجد الثاني وهو المسجد الكبير بقرية المريج بشبين القناطر، حيث بلغت مساحته 600 متر بتكلفة إجمالية بلغت 7 مليون جنيه وذلك بعد إعادة إحلاله وتجديده بالكامل وفرشه بالسجاد الجديد.

وخلال الافتتاحات القي وكيل وزارة الأوقاف خطبة الجمعة والتى تناولت موضوع "الإستعداد لرمضان بالتكافل ودروس العلم وتلاوة القرآن"، مشيرًا إلى أن أهم صورة من صور الامتثال والانضباط السلوكي خلال الشهر الكريم هي روح التكافل والتعاون وقضاء الحوائج والمصالح للناس فيما بينهم.

وشدد "أبو السعود" على أن التكافل الاجتماعي لا يقتصرعلى الإنفاق المالي فقط بل من ينفق من ماله ومن ينفق من وقته ومن ينفق من علمه، كل ذلك يدخل في باب التكافل المجتمعي، وعلى الطبيب أن يعلم أن المريض إنسان مكروب ولا كرب أشد من المرض وأصعب من الألم والمريض إنسان في موضع ضعف وكرب شديد وليست الكربة في المال أو ضيق ذات اليد فحسب بل إن كربة الألم أشد وأوجع فلا كربة أشد من المرض لا سيما إذا اجتمع على المريض الفقر والمرض فقد نفست عنه كربتين.

وأشار وكيل وزارة الأوقاف، إلى أن الأولوية في الدولة المصرية هي الصحة والتعليم وأن هذا هو المنطق السليم، موضحا أن الشهر الكريم هو شهر القرآن ومدارسة العلم وهو فرصة عظيمة لمصاحبة القرآن ومعايشة معانيه والسباحة فى محيط أنواره والإقتباس من آدابه وتوجيهاته.

افتتاح مسجد

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