6 توصيات للمؤتمر الدولي الثامن لشباب الباحثين ببيطري قنا



اختتمت بجامعة جنوب الوادي، فعاليات المؤتمر الدولي الثامن لشباب الباحثين والذي نظمته كلية الطب البيطري بعنوان: "الطب البيطري والتنمية المستدامة - الفرص والتحديات" تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة الأسبق والدكتور محمد سعيد عبد الله نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور سامي عبد الرؤوف عميد كلية الطب البيطري ورئيس المؤتمر والدكتور سراج الدين سلطان وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ومقرر المؤتمر ولفيف من الأساتذة والباحثين في مجال الطب البيطري.

شارك في المؤتمر ١٠٢ باحث ومتخصص من مختلف الجامعات والمعاهد البحثية والمؤسسات العلمية داخل مصر وعدد من العلماء المميزين من دول عربية مثل سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية ودول أجنبية مثل الولايات المتحدة الأمريكية ودولة اليابان.

هذا وقد تم قبول ٣٠ بحثا للعرض في جلسات المؤتمر العلمية تماشيا مع المحاور التي تبناها المؤتمر لتتسق مع مفهوم الصحة الواحدة الذي تتبناه الأمم المتحدة بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة والمنظمة العلمية لصحة الحيوان وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.

وأوصى المؤتمر بضرورة التكامل والعمل المشترك بين قطاعات البحث العلمي الطبية والزراعية والعلمية والبيئة من أجل ترسيخ مفهوم الصحة الواحدة، كما أوصى بالاهتمام بتقصي الأمراض الاستوائية المهملة مثل السعار وغيرها للحفاظ علي صحة الإنسان والحيوان، وأيضا تجنب الاستخدام المفرط للمضادات الحيوية للحد من انتشار الميكروبات المقاومة لها، بجانب التوصية بتطوير البرامج العلمية والتدريسية بما يتوافق ومفهوم الصحة الواحد وأن الإنسان والحيوان والبيئة كل منهم له تأثير علي الآخر.

كما أوصى المؤتمر بدعم البحوث والباحثين الشباب من المؤسسات الخاصة والصناعية لإيجاد حلول للمشكلات الصحة التي تؤثر علي الثروة الحيوانية، بالإضافة إلى العمل علي استخدام المستخلصات الطبيعية من نباتات وزيوت وغيرها لعلاج الأورام والفيروسات وأيضا تحسين القيمة الغذائية للحوم.

وفي ختام فعاليات المؤتمر تم تكريم العلماء المشاركين من داخل وخارج مصر والباحثين والرعاة الذين دعموا المؤتمر وتم تقدم درع المؤتمر للدكتور أحمد عكاوى رئيس الجامعة، وكذلك النقيب العام للأطباء البيطريين بمصر، ونخبة من المحاضرين الذين شاركوا في فاعليات المؤتمر.