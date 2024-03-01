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الجمعة 01 مارس 2024
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عبدالرحيم علي

فضائيات

الزراعة: الارتفاع المفاجئ في درجات الحرارة خطر على المحاصيل الشتوية.. والقمح بخير

القمح
القمح
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قال الدكتور محمد علي فهيم، مستشار وزير الزراعة ورئيس مركز معلومات تغير المناخ، إن الارتفاع في درجات الحرارة خلال هذا الوقت من العام غريب ومفاجئ، حيث تصل العظمى على الصعيد 35 درجة مئوية، خاصة أن الشتاء ما زال مستمرًا ولم ندخل بعد في فصل الربيع.

وأضاف “فهيم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم الجمعة، أن المشكلة تكمن في عدم تحمل المحاصيل الشتوية ارتفاع درجات الحرارة وعلى رأسهم محصول القمح، معلقا “رغم ذلك محصول القمح حتى الآن ما زال بخير”.

وتابع مستشار وزير الزراعة، أن هناك نشاطا في الرياح مع وجود أجواء ساخنة خلال الساعات المقبلة؛ لذلك يجب على المزارعين عدم إجراء ري على مستوى كافة المناطق، مشيرا إلى أن هذه الأجواء الحارة مؤقتة وستنتهي غدًا.

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