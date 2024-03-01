باحث: استكمال التفاوض بشأن هدنة جديدة في غزة خلال الساعات المقبلة بالقاهرة

قال محمد فوزي، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات، إنَّ أهمية المباحثات الهاتفية بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الأمريكي جو بايدن، تكمن في مسألة التوقيت، حيث تجري تأكيدات وتفاهمات بين القاهرة وواشنطن، بالتزامن مع مباحثات دولية مكثفة بشأن هدنة إنسانية جديدة في غزة.

وأضاف «فوزي»، في مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الجمعة، أنَّه من المخطط استكمال المباحثات بشأن هدنة إنسانية جديدة في غزة بالقاهرة خلال الساعات المقبلة، لافتاً إلى أنَّ المباحثات المصرية الأمريكية الهاتفية تتزامن مع تنامي وتيرة الانتهاكات الإسرائيلية داخل قطاع غزة.

وتابع الباحث بالمركز المصري للفكر: «كم الجرائم الإسرائيلية التي اُرتكبت داخل غزة تُسبب العديد من الإشكالات للإدارة الأمريكية سواء أمام الرأي العام الأمريكي نفسه لتنامي الانتقادات الداخلية، أو الحرج الدولي باعتبارها مسؤولة عن هذه الجرائم الإسرائيلية ومشاركة في هذه العمليات التي تتم بشكل مباشر عبر الدعم والرعاية المقدمين لإسرائيل وغيرها من أوجه الدعم».