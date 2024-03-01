اليوم| انطلاق ربع نهائي البطولة الأفروعربية للكرة الطائرة جلوس

تنطلق، اليوم الجمعة، منافسات دور الثمانية بالبطولة الأفروعربية للكرة الطائرة جلوس، التي تستضيفها القاهرة خلال الفترة من 27 فبراير وحتى 4 مارس الجاري.

وتقام فعاليات البطولة على الصالة رقم 4 باستاد القاهرة الدولي تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وبتنظيم الاتحاد العربي لرياضات ذوي الإعاقة برئاسة إيهاب حسنين، وبدعم من الدكتور فهد الفقير رئيس اللجنة العربية للكرة الطائرة البارالمبية.

وجاءت مواعيد مباريات دور الثمانية كالتالي:

الرياض السعودي ضد المدينة المنورة الساعة الثانية ظهرًا.

المستقبل بني غازي الليبي ضد جيزاكا الرواندي في الساعة الثالثة والنصف عصرًا.

السلاوية المغربي ضد وسام المجد العراقي في الساعة الخامسة مساءً.

الشرقية للدخان المصري ضد محمد بوضياف الجزائري في الساعة السادسة والنصف مساءً.

وفي لقاءات تحديد المراكز من التاسع حتى الثاني عشر يلتقي طرابلس الليبي ضد قرضابية سرت الليبي في الساعة الثامنة مساءً، ويلتقي فريندشيب النيجري نظيره عين مران الجزائري في الساعة التاسعة والنصف مساءً.

ويشارك في البطولة 12 فريقًا يمثلون أندية من 8 دول هي: العراق، المغرب، رواندا، نيجيريا، ومصر، وتشارك كل منهم بفريق واحد، وتشارك الجزائر والسعودية بفريقين وليبيا بثلاث فرق.