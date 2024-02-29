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الخميس 29 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

نتائج مواجهات اليوم بأولى جولات دور الثمانية في دوري سيدات الطائرة

طائرة الأهلي
طائرة الأهلي
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أسدل الستار على منافسات اليوم الخميس في أولى جولات دور الثمانية لدورى سيدات الكرة الطائرة  للموسم المحلى 2023/2024.


وتمكن الأهلى من تحقيق الفوز على الشمس بنتيجة 3-0  وفاز سبورتنج على الصيد 3-0 واستطاع سموحة الفوز على الزهور بنتيجة 3-2 ونجح الزمالك في الفوز على نادى وادي دجلة 3-0.

وتقام منافسات دور الثمانية لدوري سيدات الكرة الطائرة على صالة اتحاد الشرطة بالدراسة بنظام البلاي أوف يومي 29 فبراير الجاري و1 مارس وفي حالة وجود مباراة فاصلة تقام 3 مارس.


يذكر أن سيدات الأهلي قد توجن بلقب كأس سوبر الطائرة المحلي على حساب الزمالك بعد مباراة مثيرة بين الفريقين انتهت بنتيجة 3- 2 للأهلي.


ووافق الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة مؤخرًا على إقامة البطولة الأفريقية للأندية للكرة الطائرة رجال وسيدات في مصر، حيث ينظم النادي الأهلي البطولتين.

الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة الزهور دوري سيدات الطائرة