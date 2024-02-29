بالصور.. فريق عمل فيلم «المستريحة» يحتفل ببدء التصوير

أحتفل فريق عمل فيلم «المستريحة» بطولة النجمة ليلى علوي والفنان بيومي فؤاد اليوم ببداية التصوير، وسط أجواء من الفرحة، حيث انتهى المخرج عمرو صلاح من تصوير الأسبوع الأول في أكثر من منطقة ما بين مدينة 6 أكتوبر والمنصورية والحي الريفي.

وحرصت الفنانة ليلى علوي على إلتقاط الصور التذكارية مع فريق العمل وتقطيع التورته، قبل استكمال التصوير مرة أخرى.

فيلم «المستريحة» بطولة بطولة النجمة ليلي علوي وبيومي فؤاد وعمرو عبد الجليل ومحمد رضوان ومحمود الليثي وعمرو وهبه ومصطفي غريب ونور قدري وعبد الرحمن ظاظا وتأليف محمد عبدالقوي وأحمد أنور واسامة حسام الدين وأحمد سعد والي ومنتج منفذ علوي أبوالعلا وانتاج طارق البدراوي وإخراج عمرو صلاح.

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