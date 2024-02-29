ads
الخميس 29 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة ستار

بالصور.. فريق عمل فيلم «المستريحة» يحتفل ببدء التصوير

فريق العمل
فريق العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أحتفل فريق عمل فيلم «المستريحة» بطولة النجمة ليلى علوي والفنان بيومي فؤاد اليوم ببداية التصوير، وسط أجواء من الفرحة، حيث انتهى المخرج عمرو صلاح من تصوير الأسبوع الأول في أكثر من منطقة ما بين مدينة 6 أكتوبر والمنصورية والحي الريفي. 
وحرصت الفنانة ليلى علوي على إلتقاط الصور التذكارية مع فريق العمل وتقطيع التورته، قبل استكمال التصوير مرة أخرى.

فيلم «المستريحة» بطولة بطولة النجمة ليلي علوي وبيومي فؤاد وعمرو عبد الجليل ومحمد رضوان ومحمود الليثي وعمرو وهبه ومصطفي غريب ونور قدري وعبد الرحمن ظاظا وتأليف محمد عبدالقوي وأحمد أنور واسامة حسام الدين وأحمد سعد والي ومنتج منفذ علوي أبوالعلا وانتاج طارق البدراوي وإخراج عمرو صلاح.

inbound4689092707236897943
inbound4689092707236897943
inbound2104548948188038573
inbound2104548948188038573
inbound8241389506936469345
inbound8241389506936469345
inbound1879823248509759516
inbound1879823248509759516
inbound222884501899816913
inbound222884501899816913
inbound8299980148887616523
inbound8299980148887616523
inbound4495582775507095475
inbound4495582775507095475
inbound685428515725065090
inbound685428515725065090
inbound8117335694775224986
inbound8117335694775224986
inbound5730477167975536035
inbound5730477167975536035
inbound3261017504366723168
inbound3261017504366723168
inbound4364685529050514530
inbound4364685529050514530
inbound8527952556680775397
inbound8527952556680775397
inbound1318655248056224601
inbound1318655248056224601
inbound2214633601063590272
inbound2214633601063590272
inbound1353484964783887383
inbound1353484964783887383
inbound2417234987237437934
inbound2417234987237437934
inbound1800935266563047711
inbound1800935266563047711
inbound2527382609338452698
inbound2527382609338452698
inbound5981070842695077051
inbound5981070842695077051
inbound2799084248517515498
inbound2799084248517515498
inbound4631755124006025082
inbound4631755124006025082
inbound841801504785360033
inbound841801504785360033
inbound6258117193714087496
inbound6258117193714087496
المستريحة ليلى علوي المخرج عمرو صلاح وعمرو عبد الجليل ومحمد رضوان ومحمود الليثي