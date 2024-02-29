التعادل الإيجابي يحسم مباراة فيوتشر وسموحة في الدوري

حسم التعادل الإيجابي 1-1، نتيجة مباراة فريق فيوتشر وسموحة السكندري، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الخميس، ضمن مباريات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

جاء هدف فريق سموحة بالشوط الأول عن طريق اللاعب حسام حسن في الدقيقة 28 من ركلة جزاء، وتعادل فيوتشر في نفس الشوط بالدقيقة 45+7 عن طريق اللاعب جوزيف جوناثان.

بدأ فيوتشر اللقاء بتشكل يضم :

حراسة المرمى: محمود جنش

دفاع: محمود شعبان، محمد ربيعة، محمود رزق، جوناثان نجويم

الوسط: عمرو السيسي، حساني اموراني، محمد محمود، ايبا، عبد الكبير الوادي

الهجوم: علي ياسر .

التعادل رفع رصيد فريق فيوتشر للنقطة 15 في المركز الثاني عشر لجدول ترتيب الدوري، بينما ارتفع رصيد سموحة للنقطة 19 في المركز السابع .