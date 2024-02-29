فوز ٦ افلام بجوائز مسابقة أيام قنا السينمائية

اقيم حفل توزيع جوائز ايام قنا السينمائية بمركز التنوير بمحافظة قنا برئاسة المخرج محمد تيمور ، وبحضور صناع الافلام المشاركة وجمهور قنا



بدأ الحفل بكلمة رئيس الفاعلية المخرج محمد تيمور ثم كلمة مدير الفاعلية المخرج بيمن سمير يليها توزيع الجوائز على الفائزين فمن بين 20فيلمًا عرضت ، سيطرت 6 أفلام فقط على جميع الجوائز



كانت لجنه تحكيم المهرجان تضم كلا من المخرجه كوثر يونس والمخرج أحمد عبدالله والمخرجه عايده الكاشف ورئيس المهرجان المخرج احمد تيمور



حاز على جائزة افضل فيلم عن التراث " الاويجمي" ،وافضل فيلم عن البيئة "رحلة العقباوي" ،وافضل فيلم عن المرأة " كريمة "،وافضل سيناريو" إن غاب القط "،وافضل اخراج مناصفة بين"قهوة فريال" و "الوصية"كما حصل شريف محفوظ على جائزة يوسف جوهر الإبداع الفني للتمثيل

