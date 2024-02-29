محافظة الجيزة تنظم ندوة بعنوان "التسويق الشخصي"

قام أشرف بكر رئيس حي إمبابه، بتنظيم ندوة بعنوان التسويق الشخصي وكيف تسوق لنفسك في سوق العمل وذلك بمركز شباب امبابه وإدارة الندوة هشام مصطفى الجندي نائب رئيس الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية بمحافظة الجيزة والمدرب المعتمد بوزارة التنمية المحلية وبمركز التنمية البشرية بمحافظة الجيزة وهذا ما أكده جميع الحاضرين.

وحضر الندوه عدد 50 طالب وطالبة من طلاب المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالقاهرة والذين أشادوا بالندوة واستفادتهم منها وأهمية موضوع الندوة والاسلوب الرائع في إدارة الندوة نظرا لأنهم بالفرقة النهائية ومقبلين على سوق العمل وطلبوا إعداد ندوات أخرى وظهر ذلك جليا من خلال التفاعل المتبادل بينهم وبين المحاضر أثناء الندوة.

جاء ذلك تنفيذًا لتعليمات اللواءاحمد راشد محافظ الجيزة، وإشراف هند عبد الحليم نائب المحافظ والمشرف العام علي وحدة السكان، وتوجيهات الدكتورة فاطمة الزهراء جيل رئيس وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية نحو الإهتمام بتنمية الوعي الثقافي لدى الشباب وتنمية مهاراتهم وخاصة في مرحلة التعليم الجامعي.

وقام بتنظيم الندوة رانيا موسى مدير والأمومة والطفولة ووحدة السكان بحي امبابه بالتنسيق مع كلا من د كتور يوسف عبد الله - مدير الشباب والرياضة بشمال الجيزة ونادية علي محمود إدارة الشباب والرياضة بشمال الجيزة وبالتنسيق مع عبد الله عتيق - مدير وحدة السكان بمحافظة الجيزة.

وصرح المدرب هشام الجندي " للبوابة نيوز " بعد انتهائه من الندوة بأنه سعيد بما تقوم به وزارة التنمية المحلية ممثلة في محافظة الجيزة من نشر الوعي الثقافي لدى الشباب، وأن هذه الندوة التي تشرف بإدارتها ستكون ضمن سلسلة من الندوات والدورات التدريبية المتنوعة التي سيقوم بالتدريب فيها خلال الفترة القادمة.

وأكد الجندي أن التسويق الشخصي مصطلح اشتهر مؤخرا في التسويق مع زيادة المؤثرين وظهور العلامات التجارية الشخصية، وهو ما دفع الكثير من الناس إلى التفكير في بناء علامة تجارية شخصية لهم والتسويق لأنفسهم كخبراء في مجال معين أو كمسؤولين النفس والتسويق والاتصال والإعلان لدراسة هذا الجانب من التسويق، إذ يتعلق الأمر ببناء صورة عن شخص معين في أذهان الآخرين في سوق العمل وهو ما سينفذ رؤية الدولة المصرية للقضاء على البطالة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وقد حضر الندوة إبراهيم عبد الله مدير مركز شباب امبابه وحسن حربي مراقب عام مركز الشباب والسيادة دعاء عبد الجواد احمد - مسئول التدريب بمركز الشباب وليلى عزت مدير العلاقات العامة بحي امبابه.