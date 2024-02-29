نائب المفوض العام للأونروا تختتم زيارتها لشمال سيناء: الوضع في غزة كارثي

ودع اللواء هشام الخولي، نائب محافظ شمال سيناء، ناتالي بوكلي نائب المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) في مطار العريش الدولي.

وقالت نائب المفوض العام للأونروا إن الوضع في قطاع غزة كارثي وإن الحرب لابد أن تتوقف، مؤكدة خروج محطات الكهرباء عن الخدمة وانقطاع الكهرباء ما أدى إلى عدد من المشكلات في القطاع الصحي ومختلف القطاعات، حيث أن معظم الأجهزة الطبية معطلة وخاصة أجهزة الرعايا الطبية، والأطباء لا يملكون سوي السماعة وخافض اللسان، وهناك عجز كبير في الادوية.

وأشارت إلى توقف العملية التعليمة بعد تضرر المدارس، معربة عن قلقها أن يمتد الوضع هذا الوضع إلى رفح.

وأشارت إلى تلوث مياه الشرب وانقطاع الكهرباء، مؤكدة تكدس المواطنين في مناطق واحدة ما يسبب انتشار الأوبئة والأمراض.

بدوره طالب نائب محافظ شمال سيناء بتوضيح ما يحدث في قطاع غزة للرأي العام الدولي بالمستندات والصور، حتى يعرف العالم كله المأساة التي يعيشها المواطن الفلسطيني في قطاع غزة.

وغادرت بوكلي مطار العريش الدولي علي متن طائرة خاصة، حيث كان في وداعها اللواء هشام الخولي، نائب محافظ شمال سيناء، واللواء مصطفي محمد مصطفي رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ.

كانت بوكلي قد وصلت الي محافظة شمال سيناء جوا عبر مطار العريش الدولي يوم الثلاثاء الماضي، حيث غادرت المحافظة إلى قطاع غزة في زيارة استمرت 3 أيام، وذلك عبر بوابة معبر رفح البري في شمال سيناء.