رئيس جامعة أسيوط يتلقى تقريرًا يرصد جلسات مؤتمر "التنمية والبيئة في الوطن العربي"

تلقى الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ تقريرًا مقدمًا من الدكتور محمود عبد العليم نائبه لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ورئيس المؤتمر، حول الجلسات العلمية المنعقدة بمؤتمر التنمية والبيئة في الوطن العربي في نسخته الثانية عشر؛ وذلك في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الجامعة بالبحث العلمي في مجال التغيرات البيئية، والمناخية، والتنمية المستدامة.

وقال الدكتور أحمد المنشاوي: إن جلسات المؤتمر، وندواته، وبحوثه؛ ناقشت الكثير من الموضوعات المتعلقة بقضايا التغيرات البيئية، والمناخية، والتنمية المستدامة، وغيرها من الموضوعات المهمة المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة؛ بمشاركة واسعة لنخبة من الباحثين بالجامعات المصرية، والعربية والمنظمات المحلية.

واستعرض التقرير؛ جلسات المؤتمر، وأبحاثه، وأوراقه العلمية التي تم مناقشتها خلال يومي ٢٦ و٢٧ من فبراير الجاري، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ حيث شهد اليوم الأول؛ جلسة علمية بعنوان: "التكامل بين الجامعة والمجتمع"؛ وذلك برئاسة الدكتور عاطف القرن أستاذ الأمراض الصدرية بكلية الطب، والدكتورة هبة الله راشد وكيل كلية طب الأسنان لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور صالح إبراهيم رئيس قسم الأراضي والمياه بكلية الزراعة، والدكتور أحمد حمزة مدير مركز الدراسات والبحوث البيئية وأمين عام المؤتمر، والدكتور عادل عبده مدير مركز التنمية المستدامة ومقرر المؤتمر؛ وبمشاركة نخبة من؛ أعضاء هيئة التدريس، والمتخصصين، والباحثين، والمهتمين بقضايا البيئة في الوطن العربي؛ من داخل مصر، وخارجها.

وأشار التقرير إلى الجلسة العلمية التي تضمنت محاضرات للشركة المالية، والصناعية المصرية (مصنع أسيوط للأسمدة) بعنوان: تطوير، وتحديث دائم؛ للوصول إلى بيئة آمنة، وحاضر فيها الدكتور عاطف حمدان رئيس قاعة المعامل والبحوث ومراقبة الجودة بالمصنع؛ إلى جانب محاضرة بعنوان: "نحو الاستدامة الخضراء في الحرم الجامعي - التشجير بأشجار مثمرة"، للمهندس محمد قبطان أمين مجلس أمناء مؤسسة هنجملها؛ ونحو طاقة نظيفة - الاحتياجات المستقبلية من المهارات لقطاع الطاقة في مصر، للدكتور عادل عبده مدير مركز التنمية المستدامة بجامعة أسيوط، ومثلثات النمو الاقتصادي، ودورها في التكامل الاقتصادي (العراق - الأردن - السعودية) للدكتورة نسار مسعود- جامعة كركوك بالعراق، ومحاضرة أون لاين، نحو طاقة خضراء - تعاون مشترك بين جامعة أسيوط وجامعة كارديف بالمملكة المتحدة، وحاضرت فيه الدكتورة هبة مسعود جامعة كارديف بالمملكة المتحدة.

واستعرض التقرير؛ الجلسات العلمية في اليوم الثاني في مجالي العلوم البيئية، والتنمية المستدامة، في قاعتي المناقشات (١)، و(٢)، بالتوازي؛ حيث تم عرض حوالي (٥٠) بحثًا، لنخبة من أعضاء هيئة التدريس، والباحثين المشاركين في المؤتمر من جامعات أسيوط، وعدد من الجامعات في مصر و(٨) دول أخرى.

وشملت الجلسات العلمية في قاعة(١)، جلسة العلوم البيئية برئاسة الدكتور عبد الحميد أبو سحلي عميد كلية العلوم، والدكتور أبو بكر الطيب وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عمرو سعيد ضيف الأستاذ بقسم الجيولوجيا بالكلية، وناقشت الأبحاث موضوعات كثيرة منها: تأثير تلوث مياه البحار والأنهار بالبولي بروبولين الناتج عن الأكواب الورقية، وبالبلاستيكات الدقيقة على الأسماك في مصر، ودور الطحالب في الاستدامة والتخفيف من آثار تغير المناخ، كما تناولت صناعة الأسمنت الصديقة للبيئة، واستخدام الزيوليت المعتمد على الفوسفات في إزالة الرصاص والكادميوم من المياه الملوثة، والكربون المسامي المشتق من الكتلة الحيوية لتطبيقات تخزين الطاقة.

كما شملت جلسة للزراعة البيئية، برئاسة الدكتور عادل محمد عميد كلية الزراعة، والدكتور جلال الصغير وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور صالح إبراهيم رئيس قسم الأراضي والمياه، وناقشت الأبحاث خلالها موضوعات منها: مزارع الدواجن الصديقة للبيئة، التوسع في استصلاح الأراضي لضمان إنتاج غذائي مستدام في مصر، دور قطاع الزراعة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والإدارة الشاملة للمزارع المناخية الذكية،

وتحليلات التربة الجزيئية لتحسين إنتاج وإنتاجية الفول المصري تحت ضغط الجفاف الشديد للتغلب على تحديات التغيرات المناخية، والإزالة الفعالة لمبيد الأسيتاميبريد من مياه الصرف باستخدام مواد ماصة نانوية منخفضة التكلفة مشتقة من بذور المورينجا، وتقنيات الاستشعار عن بعد لرصد وتقييم تآكل الرياح في منطقة عطبرة بنهر دولة السودان، وتأثير بعض الزيوت الأساسية على مرض التعفن القاعدي المخروطي والكيمياء الحيوية لفصوص الثوم.

وأشار التقرير إلى عقد جلسة عن الطب البيئي برئاسة الدكتور جمال بدر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة سماح عبد الله عميدة كلية التمريض، والدكتورة هبة راشد الأستاذ بكلية الطب، والدكتور عاطف القرن الأستاذ بكلية الطب، وعرض فيها أبحاثًا تناولت: مخاطر الصحة المهنية في صناعة الألومنيوم، اتجاهات وتصورات طلاب تمريض الأطفال تجاه تغير المناخ والاستدامة، تجربة مكافحة العدوى في 4 وحدات عناية مركزة بمستشفيات جامعة أسيوط، طب الأسنان الأخضر: الرؤى الحالية لمستشفى الأسنان بجامعة أسيوط، والرؤية الصحية لمخاطر التغيرات المناخية على التنمية المستدامة، وغيرها.

وذكر التقرير، عقد جلسة عن الطب البيطري البيئي، برئاسة الدكتورة مديحة درويش، عميدة كلية الطب البيطري، والدكتور زكريا محمد زكي الأستاذ بالكلية والدكتور محمود محمد الأستاذ بالكلية، وتناولت: انتشار الأفلاتوكسينات في الأغذية والأعلاف في صعيد مصر، مقاومة بعض أنواع دجاج التسمين للمضادات الحيوية، والتخفيف من تأثيرات البيئة الحارة على مؤشرات الدم البيوكيميائية لطائر السمان، ومعوقات اكتساب السكان للثقافة البيئية في المجتمع، وغيرها.

كما أشار التقرير إلى عقد جلسات مجالي الاستدامة، والعلوم الإنسانية والبيئة، وشملت أولى الجلسات برئاسة الدكتور مازن عبد السلام الأستاذ المتفرغ بكلية الهندسة بالجامعة، والدكتور عبد الرحمن حيدر مستشار رئيس الجامعة للذكاء الاصطناعي، والدكتور محمد صفوت وكيل كلية الهندسة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتناولت أبحاث عن الطاقة المتجددة وتوظيفها في المعدات والأدوات المستخدمة في عمليات الإنتاج السينمائي، والذكاء الاصطناعي ومحاكاة جودة البيئة الداخلية في المساكن الإسلامية قديما ومعاصرتها حديثا، واستخدام مفاهيم التصميم العالمي في مدارس التعليم الأساسي؛ لتعزيز الاستدامة الاجتماعية، وأيضًا دراسة أنواع توربينات الرياح ومتطلبات استخدامها في المناطق الحضرية والمباني بالمدن الجديدة لتحقيق تنمية مستدامة في مدينة القاهرة الجديدة، وتحليل أداء النظام الشمسي الحراري الهجين الكهروضوئي، وتقنية ذكية تعتمد على الإصلاح الذاتي؛ لاستعادة إمدادات الكهرباء بعد عطل دائم في شبكات التوزيع الذكية، والوعي البيئي والتنمية المستدامة، وتأثيرات التغير المناخي على الموارد المائية في مصر، ونهج مصر في الإدارة المتكاملة للموارد المائية تجاه ندرة المياه.

ونوه التقرير إلى عقد جلسات برئاسة الدكتور أحمد حمزة أمين عام المؤتمر، والدكتور عادل عبده مقرر المؤتمر، وتناولت موضوعات: الخطة الإستراتيجية لجامعة خالية من الانبعاثات الكربونية، قوة البيانات/الذكاء الاصطناعي لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs) وكانت محاضرة أون لاين، وتعزيز النقل باستخدام المركبات الكهربائية المتصلة والمستقلة، وتقييم جودة الهواء أثناء التنقل في المناطق الحضرية باستخدام دمج أجهزة الاستشعار والذكاء الاصطناعي، والزراعة المستدامة للجوجوبا في مصر لمواجهة التغيرات المناخية، وقدمتها الشركة المصرية الخليجية لاستصلاح الأراضي الصحراوية، وتغير المناخ: واجبات الدول والتزاماتها، والتنمية المستدامة للمناطق وتأثيرها على سلامة النشاط البشري، والإعلام الرقمي الجديد.. التأصيل الاصطلاحي وأطر المعالجة، التغيرات المناخية: التنمية المستدامة للمناطق وتأثيرها على سلامة النشاط البشري في حالة جمهورية أوزبكستان.

واستعرض التقرير جلسة برئاسة الدكتور مجدي علوان عميد كلية الآداب، والدكتور سعودي حسن عميد كلية الخدمة الاجتماعية، والدكتور وجدي نخلة عميد كلية التربية النوعية، والدكتور محمد ثابت الأستاذ بكلية الآداب، وتناولت: التكامل بين المؤسسات الحكومية والأهلية في إدارة الأزمات الصحية جائحة "كورونا" نموذجًا، وتأثير العوامل البيئية على آثار أسيوط " قصور أسيوط نموذجا"، وأدبيات التنمية المستدامة: رؤية جغرافية"، وأسيوط والسياحة المستدامة، ومثلثات النمو الاقتصادي ودورها في التكامل الاقتصادي (العراق - الأردن – السعودية)، واستخدام الواقع الافتراضي في تنمية بعض المهارات البيئية لدى طفل الروضة.

وأشار التقرير إلى عقد الجلسة برئاسة الدكتور محمد العدوي وكيل كلية التجارة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور سامح البنا رئيس قسم الآثار بكلية الآداب، والدكتور حسام جاد الرب الأستاذ بكلية الآداب، والدكتورة رحاب الداخلي المستشار الإعلامي لرئيس جامعة أسيوط ورئيس قسم الإعلام بكلية الآداب، وناقشت أبحاثًا مثل: متطلبات التحول نحو الاقتصاد الدائري تجارب دولية مع إمكانية الاستفادة منها في العراق، التحليل الهرمي لتحديد المناطق الملائمة لعمليات التوسع العمراني بالهامش الصحراوي شرق أسيوط باستخدام تقنيات الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية، الفجوة بين الجيل Z (عفاريت التكنولوجيا Tech-Savvy) ومعلميهم من الجيل X: الخصائص.. واستراتيجيات التواصل، والتعليم الفعال، ودور المسلمين في مراعاة التغيرات البيئية الطارئة على آثار، ومقتنيات رسول الله ﷺ،وتقريبها إلى أذهان الناس.

تم تسليم الشهادات على السادة المشاركين بأبحاث، والحضور.

