إدارة الزمالك تحقق أمنية عبد الرحمن مصطفى وتمنحه عضوية النادي

استقبل مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب عصر اليوم الخميس، البطل عبد الرحمن مصطفى كامل، أحد أبطال الاحتفالية الخامسة لـ " قادرون باختلاف" لمنحه العضوية العاملة لنادي الزمالك، في حضور كل من أمل مبدى رئيس الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية، وعضو اللجنة البارالمبية، وعمرو الحداد نائبًا عن وزير الشباب والرياضة.



وكان عبر عبد الرحمن مصطفى كامل أعرب عن أمنيته وطلبه بالحصول على عضوية نادي الزمالك خلال الاحتفالية التي أقيمت أمس الأربعاء بحضور ورعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وبمشاركة رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل على تحقيق أمنيته، وسط استجابة سريعة من الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الذي أنهى إجراءات استخراج عضوية عبد الرحمن مصطفى كامل .

ومن جانبه قال الكابتن حسين لبيب:" نعرب عن فخرنا بتواجد عبد الرحمن مصطفى في نادي الزمالك، وأتشرف نيابة عن مجلس الإدارة بتقديم كارنيه العضوية العاملة هدية له، وشرف لنا أن يكون عبد الرحمن عضوًا في نادي الزمالك".

وأضاف رئيس نادي الزمالك:" عبد الرحمن مصطفى سيتواجد في الاستوديو التحليلي بقناة الزمالك اليوم لتحليل مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام الداخلية في مسابقة الدوري الممتاز".

وتابع قائلا:" فرع نادي الزمالك بالسادس من أكتوبر سيكون له أماكن مخصصة لذوي الهمم، وفقا لتأكيدات المهندس هشام نصر نائب رئيس النادي".

ومن جانبه أعرب عبد الرحمن مصطفى عن سعادته بالحصول على عضوية نادي الزمالك ووجه الشكر لمجلس إدارة نادي الزمالك على سرعة تلبية أمنيته بالحصول على عضوية القلعة البيضاء.