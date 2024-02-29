دعمًا للشعب الفلسطينى.. الفنان عصمت داوستاشى يفتتح معرضه "شهداء غزة" بجاليرى آرت كورنر (صور)

افتتح "جاليري آرت كورنر" مساء أمس، معرض للفن التشكيلي بعنوان "شهداء غزة"، للفنان عصمت داوستاشي، بمشاركة عدد من الفنانين التشكيلين، والسينمائيين، والإعلاميين.

ويخصص ريع المعرض لصالح دعم جهود إغاثة أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، الذين يتعرضون لعدوان إسرائيلي وحرب إبادة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

ثمن المستشار الثقافي لسفارة دولة فلسطين بالقاهرة ناجي الناجي، خلال الافتتاح، جهود الفنانيين والمفكرين والمثقفين والمبدعين والهيئات والنقابات والملتقيات الثقافية والفنية والإبداعية في مصر في تسليط الضوء على حرب الإبادة الجماعية الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى دور القوى الناعمة في نقل واقع المعاناة الإنسانية الحقيقة التي يحياها أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة، ومساهمتها في كشف الحقائق وتفنيد الرواية المزيفة أمام الشعوب الغربية، وكشف عمليات الإبادة والتطهير العرقي المستمرة.

يُعد الفنان داوستاشي من أهم الفنانين التشكيليين المصريين والعرب، ولد في الإسكندرية عام 1943 وتخرج من كلية الفنون الجميلة عام 1967، تخصص نحت، وأقام داوستاشي أكثر من 61 معرضا منفردا منذ عام 1962، وله العديد من الكتب، منها كتابه عن راهبة الفن، مارغريت نخلة، وله أيضا تجارب فى كتابة السيناريو والقصة القصيرة.

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