قوات الاحتلال تفتح النيران على الفلسطينيين الجوعى قبل وصولهم لشاحنات الغذاء

قال بشير جبر، مراسل القاهرة الإخبارية من رفح الفلسطينية، إن ما حدث في شارع الرشيد مجزرة من ضمن المجازر التي ارتكبها الاحتلال في حق الشعب الفلسطيني على مدار أيام العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لافتًا إلى أن قوات الإحتلال الإسرائيلي فتحت نيرانها بإتجاه مجموعة من الفلسطينيين الجوعى المتجهين إلى الشاحنات التي تقل الغذاء والمساعدات إلى غزة.

وأضاف جبر، خلال مراسلته للقناة، أن المجزرة أدت إلى ارتقاء 70 شهيدًا وإصابة نحو 240 بجراح متفاوتة، لافتًا إلى أن وزارة الصحة تتحدث عن إحتمالية إرتفاع عدد الشهداء نظرًا لحالة الخطورة الكبيرة التي تقع على الجرحي الذي تمكنت طواقم الدفاع المدني والطواقم الطبية من انتشالهم والعودة بهم إلى المستشفيات.

واستكمل: « هناك مشكلة أخرى تدور حول وجود شهداء على الأرض في منطقة دوار النابلسي في منطقة الشيخ 20 غرب مدينة غزة، لا تستطيع السيارات العودة لإنتشال نظرًا لكثافة الرصاص والنيران، حيث منعت قوات الإحتلال تلك الطواقم من العودة وانتشالهم».

وتابع: « وزارة الصحة تصف الوضع بأنه كارثي، إذ حل بمستشفى المعمداني كارثة كبيرة، لوجود عدد كبير من الشهداء والمصابين في المجزرة التي حلت بها، وهذه تعد جريمة إبادية من ضمن مسلسل الجرائم التي تقوم بها إسرائيل».