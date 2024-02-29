رئيس جامعة جنوب الوادي يلتقى فريق عمل "الإدارة الإلكترونية لصيانة الأجهزة الطبية"

التقى الدكتور احمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي فريق عمل مشروع "الإدارة الإلكترونية لصيانة الأجهزة الطبية لمستشفيات جنوب الوادي"، والذى يضم الدكتور احمد هاشم عميد كلية الطب والمشرف على المستشفيات الجامعية، الدكتور حجاجي منصور المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، الدكتور محمد عمران المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة، والدكتور حسن يونس المشرف على وحدة الأجهزة العلمية بالجامعة، واللواء مهندس محمد الجندي خبير صيانه الأجهزة الطبية، والاستاذ شوقي امين مدير عام مكتب رئيس الجامعة، ومبارك احمد محمود مدير عام العلاقات العامة والاعلام، والمهندس احمد عبد النعيم مبرمج بمركز المعلومات ومطور النظام، والدكتور محمد مهدي مسؤول متابعة المشروعات التطويرية بالجامعة، ومحمد نور مدير مالي واداري بالمستشفيات الجامعية.

وأشار الدكتور احمد عكاوي رئيس الجامعة بان الهدف من المشروع بناء سجل الكتروني كامل لكل جهاز طبي بالمستشفيات الجامعية يشمل وصفا كاملا بما في ذلك اسم الجهاز وتاريخ الشراء، السعر او الاهداء، الشركة الموردة، الشركة المنتجة، والخدمات التي يقدمها الجهاز وغيرها بما يسهل التدخل السريع لصيانة الأجهزة المعطلة واجراء الصيانة الوقائية للأجهزة الطبية والقطع المستهلكة واجبة التغيير في الميعاد المحدد، ويتيح كذلك متابعة كفاءة الاجهزة الطبية وتحديد موقفها من الصيانة بما في ذلك عدد مرات صيانته ومن الذي قام بذلك والتاريخ والعطل الذي تم اصلاحه وقطع الغيار التي تم تركيبها وغيرها من التفاصيل مما يساعد على سهولة التواصل الالي بين مستخدم الأجهزة الطبية ومسؤول الصيانة ومسؤول المشتريات، ويتيح كذلك تتبع طلبات الصيانة مع سهولة حصر الأجهزة المعطلة على مستوى الاقسام والمستشفى الواحد وجميع المستشفيات بما يساهم في حل المشكلات التي تخص صيانة الأجهزة الطبية فنية أو ادارية.

وناقش رئيس الجامعة خلال اللقاء كافة التفاصيل الفنية والتقنية المتعلقة بالمشروع وشدد على ضرورة متابعة إصلاح الأجهزة الطبية المتعطلة بالمستشفيات الجامعية والعمل على صيانتها وإصلاحها بشكل فورى لحين الانتهاء من انجاز التطبيق بحيث تعمل بشكل منتظم.

كما وجه بتكليف مسئول خاص بمتابعة صيانة الأجهزة الطبية ليكون حلقة وصل بين الاقسام ، والصيانة، والمشتريات لسرعة متابعة إصلاح الأجهزة الطبية المتعطلة.

كما أوصى رئيس الجامعة بعقد دورات تدريبية لمسؤولي الصيانة بالمستشفيات الجامعية حتى يتم إعداد كوادر مؤهلة في هذا المجال.