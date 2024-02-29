الأحد.. أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل اللواء اليمني

تنظر الدائرة 13 بمحكمة زينهم الأحد المقبل، أولي جلسات محاكمة المتهمين بقتل اللواء حسن العبيدي، رئيس دائرة التصنيع بوزارة الدفاع اليمنية داخل شقته بفيصل.

وأمرت النيابة العامة في وقت سابق بإحالة المتهمين بقتل يمني الجنسية إلى محكمة الجنايات في القضية رقم 3854 لسنة 2024 جنايات بولاق الدكرور بعد 48 ساعة من ضبط المتهمين.

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهمين بينهم 3 سيدات واعترفوا بقتل اللواء حسن العبيدي - 50 سنة- رئيس دائرة التصنيع بوزارة الدفاع اليمنية داخل شقته بفيصل في الجيزة.

ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجنايات أخرى.

وكانت النيابة العامة قد تلقت بتاريخ 18 /2 /2024 إخطاراً بالعثور على جثمان المجني عليه مقتولاً داخل شقته بدائرة قسم بولاق – فبادرت بالإنتقال إلي مسرح الجريمة لإجراء المعاينات اللازمة وانتدبت مصلحتي الطب الشرعي والأدلة الجنائية وبادرت بالأمر بضبط وإحضار من أشارت التحريات إلي ارتكابهم الواقعة وهم سيدتين ورجلين – وأخري أخفت متحصلات الجريمة وباستجوابهم أمام النيابة اعترف المتهمين الأربعة بارتكاب الواقعة بغرض السرقة، وتم ضبط المسروقات لدى المتهمة الخامسة والتي أشارت التحريات بعلمها بكونها متحصلة من الجريمة.