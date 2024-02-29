"العمل": ورشة للمفتشين عن توحيد المفاهيم بقضايا الإجازات والأجور

نظمت وزارة العمل ورشة عمل لمفتشي وزارة العمل حول توحيد المفاهيم في قضايا الإجازات والأجور وعلاقات العمل وساعات العمل، استهدفت 115 من مفتشى العمل، بالتعاون والتنسيق مع منظمة العمل الدولية ومكتبها فى القاهرة، فى إطار مشروع العمل الأفضل، وهو برنامج شامل يضم جميع مستويات صناعة الملابس لتحسين ظروف العمل، وتعزيز القدرة التنافسية للشركات، ويؤدي إلى تعزيز إنتاجية المصانع وربحيتها، فضلا عن الارتقاء بجودة المنتجات المصدرة لتتيح نفاذها لمختلف الأسواق الخارجية، وإتاحة الفرصة لهذه الشركات للتعاون مع كبرى الماركات العالمية لتصنيع منتجاتها في مصر، وهو ما سينعكس إيجاباً على زيادة معدلات التصدير ، وفي ضوء حرص الوزارة على تعزيز قدرات مفتشي العمل من خلال البرامج التدريبية.

ويذكر أن جدول اعمال ورشة العمل التى استمرت لمدة يومين متتاليين، تضمن العديد من المحاضرات العلمية التى قدمها السيد الشرقاوى مدير عام الإدارة العامة لتفتيش العمل بوزارة العمل، مجموعة من الكلمات الافتتاحية حول البرنامج الإسراع بالقضاء على عمل الأطفال في سلاسل التوريد، منظمة العمل الدولية، ودور وزارة العمل، مع التعريف بمشروع العمل الأفضل، واستعراض ساعات العمل، والاجازات، وكيفية حسابها، وإجراءات التفتيش على ساعات العمل، وتسوية رصيد الاجازات في حالة انهاء علاقة العمل بالاستقالة، ومتى يستحق العامل الاجازة السنوية، واستعراض مشاهدات مشروع العمل الأفضل على ارض الواقع بخصوص ساعات العمل، وعمل الأطفال من حيث ساعات تشغيل الاطفال، والقرار الوزاري رقم 215 لسنة 2021، وأيضًا الأجور والمعلقات، من حيث الحد الأدنى للأجور، واجر ساعة العمل، وانتظام دفع الاجر في مواعيدها، واثبات صاحب العمل لدفع الاجر في مواعيده، ولوائح تنظيم العمل، والأشخاص ذوي الإعاقة، وتشغيل النساء – القرارات 34، 44، وتشغيل الاجانب، بالإضافة إلى عقد العمل، وعلاقات العمل، من حيث مكونات وأركان عقد العمل، وانهاء علاقة العمل، ومكونات لائحة تنظيم العمل الداخلية، ومناقشة مفتوحة مع الحضور حول موضوعات الورشة والرد على الأسئلة.

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