الجيش الأوكراني: إسقاط طائرة روسية ثانية من طراز Su-34

أفاد القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية أولكسندر سيرسكي اليوم الخميس 29 فبراير 2024 بأن القوات الأوكرانية أسقطت طائرة هجومية أخرى من طراز Su-34، بعد ساعات من إعلان القوات الجوية الأوكرانية عن إسقاط طائرة من طراز Su-34 خلال الليل.

وتم إسقاط الطائرة الأولى من طراز Su-34 في الساعة الواحدة صباحًا بالتوقيت المحلي (EET) في الاتجاه الشرقي، وفقًا للقوات الجوية، بحسب ما أورده موقع "كييف إندبندنت".

وقال القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية إن الطائرتين أسقطتا "في اتجاهي أفدييفكا وماريوبول".

وفقدت روسيا ما يقرب من اثنتي عشرة طائرة من طراز Su-34 خلال شهر فبراير فقط، وفقًا للقوات الجوية الأوكرانية ويقدر سعر كل طائرة بحوالي 36 مليون دولار لكل منها.

كما أسقطت القوات الأوكرانية طائرتين روسيتين من طراز A-50 في يناير وفبراير، وبلغت تكلفة كل منهما حوالي 330 مليون دولار.