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الجمعة 01 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

سياسة

اليوم.. «الصحفيين» تعقد اجتماعها العادي لاعتماد ميزانية النقابة

نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين
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تعقد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، اليوم الجمعة، اجتماعها العادي في تمام الساعة العاشرة صباحًا لاعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وكذلك السنة المنتهية فى ديسمبر 2023 وإقرار مشروع الموازنة التقديرية لسنة 2024.

يأتي ذلك إعمالا لنص المادة 313 من قانون النقابة 76 لسنة 1970.
ودعا مجلس نقابة الصحفيين الأعضاء المقيدين فى جدول المشتغلين للاجتماع العادي للجمعية العمومية للنقابة فى تمام الساعة العاشرة صباح الجمعة الموافق 1 مارس 2024، لاعتماد الحساب الختامى للسنة المنتهية فى 31 ديسمبر 2022 وكذلك السنة المنتهية فى ديسمبر 2023 وإقرار مشروع الموازنة التقديرية لسنة 2024، يأتى ذلك إعمالًا لنص المادة 313 من قانون النقابة 76 لسنة 1970.

يتضمن جدول الاجتماع العادي للجمعية العمومية التصديق على محضر الجمعية العمومية المنعقدة فى مارس 2023، والتصديق على تقرير مجلس النقابة عن الفترة من مارس 2023 حتى فبراير 2024.

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