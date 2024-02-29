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الخميس 29 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

أمن الجيزة يحرر سائق توك توك احتجزه عاطل وأبناؤه بكرداسة

تعبيرية
تعبيرية
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نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في تحرير سائق توك توك احتجزه عاطل ونجليه لقيام المحتجز بسرقة مركبة توك توك بدائرة مركز شرطة كرداسة شمال المحافظة.

تلقلى المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة بلاغا من عامل، مقيم بدائرة المركز بتلقيه اتصال هاتفى من أحد الأشخاص أبلغه باحتجاز نجله سائق مركبة "توك توك" لسابقة قيامه بسرقة مركبة "توك توك" أخرى خاصة به وطلب منه مبلغ مالى مقابل إطلاق سراحه ومركبة "التوك توك" الخاصة بالمجنى عليه.

بتشكيل فريق بحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة عاطل، ونجليه "لأحدهما معلومات جنائية"، مقيمين بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

تم استهدافهم وضبطهم وتحرير المجنى عليه مصاب بكدمات وجروح قطعية متفرقة بالجسم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة واستدراجهم المجنى عليه وإحتجازه بمنزل أحد جيرانهم"تم ضبطه" لسابقة قيام المجنى عليه بسرقة مركبة "التوك توك" الخاصة بالمتهمين بالإشتراك مع آخر "مُقيد الحرية" وأرشدوا عن مركبة المجنى عليه.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة  التحقيقات.

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