كاتب صحفي: مصر لم تتوقف عن إرسال المساعدات لغزة رغم الأزمة الاقتصادية (فيديو)

قال الكاتب الصحفي شادي زلطة، إنّ الرسائل المهمة التي بعث بها الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس باحتفالية قادرون باختلاف، متعلقة بالجهود المصرية المبذولة في إطار ملف القضية الفلسطينية، والمحاولات المصرية لإنهاء الحرب في قطاع غزة.

وأضاف «زلطة» خلال حواره ببرنامج «هذا الصباح» المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنّ ملف المساعدات الإنسانية، هي رسالة ليست بالأولى التي يبعث بها الرئيس السيسي في أى فاعلية، مع تأكيده أن مصر لم تتوقف عن إدخال المساعدات عبر معبر رفح لقطاع غزة، بالإضافة إلى أن 80% من المساعدات هي مصرية بالرغم من التحديات الاقتصادية التي تواجه الدولة المصرية.

وأكد، أن الرئيس السيسي متابع لكل ما يثار في منصات التواصل الاجتماعي المختلفة فيما يتعلق بتصريحات التي تطلق بشأن القضية الفلسطينية، لافتا إلي أن الفترة الماضية شهدت حالة من توجيه أصابع اتهام لمصر بأنها هي السبب في عدم دخول المساعدات لغزة، ولكنها أكدت مرارا أنها لم تتوقف عن إدخال المساعدات الإنسانية والطبية بشكل كامل لأهالى القطاع.