أزمات سد النهضة والخرطوم والصومال تتصدر المباحثات المصرية السودانية بالقاهرة

انطلقت قبل قليل بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة قصر الاتحادية، جلسة المباحثات الثنائية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتشهد المباحثات عددا من القضايا وعلى رأسها التطورات بالخرطوم وليبيا والصومال والبحر الأحمر وسد النهضة الإثيوبي وأهمية عدم التصعيد واحتواء الموقف والتأكيد على أهمية استمرار العمل المشترك من أجل التوصل إلى حلول جادة للأزمة السودانية تفضي إلى وقف إطلاق النار بما يضع حداً للمعاناة الإنسانية التي يمر بها الشعب السوداني الشقيق ويلبي تطلعاته وآماله في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.

ومن المقرر أن تشهد المباحثات المصرية السودانية استعراض تطورات الأوضاع في السودان والتشاور حول الجهود الرامية لتسوية الأزمة حفاظا على سلامة وأمن السودان الشقيق على النحو الذي يحافظ على سيادة ووحدة وتماسك الدولة السودانية ويصون مصالح الشعب السوداني الشقيق وتطلعاته نحو المستقبل.

كما من المقرر أن تتناول كذلك تطورات مسار دول جوار السودان، فضلا عن مناقشة سبل التعاون والتنسيق لدعم الشعب السوداني الشقيق لا سيما عن طريق المساعدات الإنسانية والإغاثة حتى يتجاوز السودان الأزمة الراهنة بسلام.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة قصر الاتحادية رئيس مجلس السيادة السوداني الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمية لضيف مصر وعزفت الموسيقي السلاميين الوطنينين المصري والسوداني كما صافح الرئيسان حرس الشرف.

جدير بالذكر أنه في آخر اتصال هاتفي تلقاه الرئيس عبد الفتاح السيسي من الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، شدد البرهان على حرص السودان على استمرار النهج المثمر للعلاقات الأخوية بين البلدين.

وأكد الرئيس السيسي حرص مصر على العلاقات شديدة الخصوصية بين البلدين، والاهتمام بالعمل المشترك على تعزيز تلك العلاقات، والحرص البالغ على أمن واستقرار السودان الشقيق.

كما أكد الرئيس مواصلة مصر لسياستها الثابتة والداعمة للسودان الشقيق على كافة المستويات، خاصةً خلال الظروف الدقيقة الراهنة التي يمر بها، أخذًا في الاعتبار الروابط الأزلية والمصلحة الاستراتيجية المشتركة التي تجمع البلدين الشقيقين على المستويين الرسمي والشعبي.

وثمن الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان المساندة المصرية الأخوية والصادقة والحثيثة للحفاظ على وحدة وسلامة واستقرار السودان، خاصةً من خلال استقبال العديد من المواطنين السودانيين الأشقاء، والتي تأتي امتدادًا للدور المصري الفاعل والمقدر في محيطها الإقليمي بالكامل.

كما ثمن الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان المساندة المصرية الأخوية والصادقة والحثيثة للحفاظ على وحدة وسلامة واستقرار السودان، خاصةً من خلال استقبال العديد من المواطنين السودانيين الأشقاء، والتي تأتي امتدادًا للدور المصري الفاعل والمقدر في محيطها الإقليمي بالكامل.

