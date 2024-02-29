" الممارسات الحديثة في زراعة القطن" ندوة تدريبية للأخصائيين والمرشدين في بني سويف

نظم معهد بحوث القطن، أول ندوة تدريبية حول محصول القطن بمقر الإرشاد الزراعى بمديرية الزراعة بمحافظة بني سويف وبحضور قيادات الوزارة ومعهد القطن .

وأكد المهندس عماد جنجن وكيل وزارة الزراعة في بنى سويف، أن الوزارة سوف تقدم كافة التسهيلات لزراعة القطن وتقوم بالتعاون مع كافة الجهات لتسيهل خدمات وعمليات زراعة القطن من تطهير ترع ومصارف ومكافحة حشائش وآفات وتوفير الأسمدة المتنوعة في الجمعيات والمراكز، وأشار إلى أن مزارعى القطن يحصلوا على أعلى متوسط لوحدة المساحة، كما كانت الأسعار هذا الموسم مربحة.

وتحدث الدكتور ياسر المنسى وكيل معهد القطن للإرشاد عن أهم الظواهر التى تصيب القطن ومنها الاحمرار والهياج الخضرى وبندقة اللوز إلى جانب تأثير التغيرات المناخية وكيفية تعزيز قدرة النبات على تحملها وتفادى هذه التغيرات والعمل على المحافظة على اللوز الموجود للحصول على أعلى إنتاجية.

وأوضح الدكتور حسين خليفة رئيس قسم تربية القطن أهمية التوصيات الفنية للحصول على أعلى إنتاجية إلى جانب الاهتمام بإخلاء الأرض مبكراً وإتمام الخدمة فى الميعاد المناسب، مشيرا إلى أن الصنف جيزة 95 له قدرة إنتاجية عالية إلى جانب التبكير فى النضج وإمكانية زراعته بعد محصول شتوى كامل ويمكن التحميل معه وذلك لزيادة ربحية المزارع.

ومن جانبه قال مصطفى عمارة رئيس بحوث المعاملات والمتحدث الإعلامي لمعهد القطن، إن هذه الندوة تعتبر أول ندوة إرشادية بهدف إلقاء الضوء على مجهودات وزارة الزراعة والحكومة لمساندة مزارعى القطن، وذلك من خلال الإعلان عن سعر الضمان للموسم الجديد وهو (10,000 جنيه) لأقطان الوجه القبلى و(12,000 جنيه) لأقطان الوجه البحرى.

وأكد عمارة، أن القطن المصري يتمتع بجودة عالمية ويحتاج إلى تضافر جهود جميع القطاعات حتى يستعيد مكانته بالأسواق العالمية.

وقال إنه تم وضع العديد من الضوابط الفنية والإدارية والتى من شأنها رفع جودة القطن المنتج وإعادته إلى سمعته ومكانته العالمية المتميزة، مشيرًا إلى دور منظومة التسويق الجديدة التى ساهمت فى حصول المزارع على افضل وأعلى سعر، وكذلك أهمية إعلان سعر الضمان فى هذا التوقيت المناسب قبل بداية الزراعة.

وأشار "عمارة" إلى تطوير منظومة قطاع الغزل والنسيج وذلك لاستيعاب الأقطان المصرية للاستفادة من القيمة المضافة، وأنه سوف يتم القيام بتنفيذ عدة ندوات أسبوعية فى جميع محافظات الوجه القبلى خلال الفترة القادمة.

حضر الندوة المهندس محمد زين العابدين مدير منطقة شمال الصعيد للإرشاد الزراعي، والمهندسة منى عامر مدير إدارة القطن بالإدارة المركزية للإرشاد الزراعي.