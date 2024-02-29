صرخته أصدق من الفيتو.. «أرون بوشنيل» يتصدر عدد صحيفة «صوت الأزهر»

تصدرت صورة الطيار الأمريكي، «أرون بوشنِل» الذي أضرم النار في نفسه أمام مقر سفارة الكيان الصهيوني في العاصمة الأمريكية واشنطن، احتجاجا على الدعم الأمريكي للكيان الصهيوني المحتل في عدوانه على أهالي قطاع غزة، عدد صحيفة «صوت الأزهر» الأسبوعي، وذلك في لفتة تضامنية مع الموقف الإنساني للجندي الأمريكي الذي دفع حياته ثمنا ليوجه صرخة للعالم: ”بأن ما يحدث إبادة جماعية للفلسطينيين برعاية أمريكية“.

وأبرزت صحيفة «صوت الأزهر» في صدر غلافها كلمات ورسائل الجندي الأمريكي، «أرون بوشنِل» الذي وجهها لبلاده والعالم قبيل وفاته، تخليدًا لكلماته وموقفه الإنساني الذي سيظل حاضرًا في ذاكرة أصحاب الضمائر الحية حول العالم ممن يرفضون الظلم والقتل والإبادة الجماعية لمن يدافعون عن أرضهم المغتصبة وحقهم في الحياة.

وكانت صحيفة «صوت الأزهر» قد خصصت غلافها منذ ما يقرب 144 يومًا - بداية العدوان الصهيوني على أهالي قطاع غزة - لتسليط الضوء على القضية الفلسطينية، وبيان المجازر الوحشية التي ترتكب بحق أهالي غزة، من تهجير وقتل للشيوخ والأطفال والنساء، فضلا عن قصف المنازل والمستشفيات ودور العبادة، وقطع الإمدادات الطبية والغذائية عن أهالي القطاع.