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الخميس 29 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بنوك

بيت التمويل الكويتي يقدم عرضًا للاستحواذ على المصرف المتحد

المصرف المتحد
المصرف المتحد
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أعلنت مجموعة  بيت التمويل الكويتي “بيتك” عن تقديم عرضًا غير ملزم؛ للاستحواذ على المصرف المتحد – مصر.

وأوضحت مجموعة "بيتك" في بيان لبورصة الكويت، صباح اليوم، أنه تم الحصول على البيانات لدراستها، وعلى ضوئها فلم يتم تقديم عرض نهائي.

وكشفت أن ذلك يأتي في إطار سعي المجموعة للبحث عن فرض استثمارية.

وكانت التقارير الصحفية قد أفادت انتهاء مصرف قطر الإسلامي، وبيت التمويل الكويتي “بيتك” من فحص المصرف المتحد، المملوك للبنك المركزي المصري في ديسمبر الماضي؛ تمهيداً لاستحواذ أحدهما عليه بناءً على أفضلية السعر.

يذكر أن المصرف المتحد يعد ضمن برنامج الطروحات التي تضم 32 شركة وبنكا أعلنت عنها الحكومة في فبراير 2023 بهدف تخارج مصر من حصص مملوكة لها بشكل كلي أو جزئي بالدولار لصالح مستثمرين أجانب أو محليين بهدف سد فجوة النقد الأجنبي التي تعاني منها البلاد على مدار آخر عامين.

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