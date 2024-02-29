تداول 17 ألف طن و998 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 17000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 998 شاحنة و125 سيارة حيث شملت حركة الواردات 3000 طن بضائع، 385 شاحنة و115 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 14000 طن بضائع، 613 شاحنة و10 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين امل وبوسيدون اكسبريس ومغادرة السفينتين دليلة والحرية1، بينما استقبل الميناء بالأمس السفينة دليلة فيما غادرت ثلاث سفن وهي امل ، بوسيدون اكسبريس والحرية2.

كما تم تداول 3475 طن بضائع و350 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهي بريدج ، كوين نفرتيتى، آور.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2000 راكب بموانيها.