سلمى وجوري معجزتان مصريتان في الشطرنج

مصر مليئة بالمواهب الشابة والمبدعين والرياضيين المتفوقين في جميع مجالات الرياضة حتى في ألعاب القوى البدنية والذكاء كان لمصر دائما مقعد في المسابقات الدولية ومركز في المراكز الأولى، فمصر دائما وأبدا متقدمة وصاحبة تاريخ ومواهب من أحفاد المصريين القدماء أعظم شعب عرفه التاريخ، ومن ضمن المواهب الشابة التي شرفت مصر عالميا "سلمى" و"جوي" بالرغم من صغر سنهما تفوقا على أبطال العالم ورفع علم مصر في المسابقات الدولية.

سلمى أحمد صاحبة الـ14 عاما فازت ببطولة الجمهورية بنات تحت الـ14 بالعلامة الكاملة دون تعادل أوهزيمة وذلك بعد أن حصلت على بطولة أفريقيا للشطرنج في وقت سابق لعام 2022 وهي تحت الـ12 عاما، ومن ضمن الإنجازات التي حصدتها الشابة الرائعة كانت أصغر بطلة جمهورية سيدات في تاريخ الشطرنج المصري في سن 12 سنة، أما في شهر ديسمبر نهاية عام 2023 فازت ببطولة العين مركز تحت 16 سنة بنات ليتخطى تصنيفها الدولي 1600 نقطة.

تقول "سلمى" إن شغفها بلعبة الشطرنج بدأ في سن مبكرة بعدما كانت تشاهد والديها يلعبان دائما أمامها وألحقها والدها بأكاديمية للعب وأسستها الأكاديمية لبطل العالم للشباب وبطل أفريقيا حيث بدأت اللعب من سن 9 سنوات ونصف وبدأت لمهارتها التجهيز كمحترفة من سن صغيرة وفي بدايتها في اللعب شاركت في كأس مصر عام 2020 و2021 وحصلت على المركز الثاني في كأس مصر والدوري العام، وفي جميع البطولات الودية والدولية التي أقيمت في مصر وشاركت فيها فازت بالمركز الأول تحت سن 12 و14 و16.

أما الموهوبة "جوي روماني" فازت بالمركز الأول في بطولات الجمهورية المفتوحة للشطرنج الكلاسيك والسريع والخاطف تحت سن 16 وفازت بالبطولة التي شارك فيها اكثر من 60 لاعبا ولاعبة، وهي أول فتاة تحقق هذا الإنجاز في تاريخ مصر في لعبة الشطرنج، ومن ضمن إنجازاتها الفوز في سبتمبر 2023 بالمركز الأول ببطولة أفريقيا للشطرنج للعام الثاني على التوالي.

ولقبت "جوي" بالطفلة المعجزة من الاتحاد المصري للشطرنج بعدما حققت عدة إنجازات أبرزها الحصول على لقب أستاذة دولية والفوز ببطولة أفريقيا للشطرنج تحت سن 18 سنة للمرة الثانية على التوالي، وأشاد الاتحاد بأدائها واجتهادها وشغفها وتحديها للضغوط قبل البطولة حيث صممت على تقديم أفضل أداء.

وقالت: "جوري" إن لعبة الشطرنج تعتمد على الموهبة والجهد وتطوير النفس لأن الموهبة بمفردها لن تنفع وعلى كل لاعب أن يثبت نفسه بتطويره الدائم لذاته وتحويل نقاط الضعف إلى قوة.

وعن تعلمها اللعبة بدأت في سن مبكرة للغاية في عمر الـ5 سنوات من خلال والدها وبدأت تحقيق البطولات من عمر 8 سنوات، وآخر البطولات التي فازت بها جوي هي بطولة الجمهورية المفتوحة للشطرنج تحت سن 16 والتي أقيمت بنادي الصيد في محافظة الجيزة خلال الفترة من 27 يناير وانتهت في 1 فبراير الجاري والبطولة كانت تحت رعاية الاتحاد المصري للشطرنج الذي أشاد باللاعبة وتفوقها أكثر من مرة وقام بتكريمها على تشريف مصر بالخارج.

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