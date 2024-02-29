«افتتاح مبهر وفوز كاسح للشرقية للدخان».. ملخص اليوم الأول من بطولة الأفروعربية للطائرة جلوس

اختتمت، منذ قليل، منافسات اليوم الأول من البطولة الأفرو عربية للكرة الطائرة جلوس، التي تستضيفها القاهرة خلال الفترة من 27 فبراير الجاري وحتى 4 مارس المقبل.

بدأت منافسات، أمس، في تمام الواحدة ظهرًا بمباراة محمد بوضياف الجزائري ونظيره فريندشيب النيجيري ضمن منافسات المجموعة الثانية وانتهت المباراة بفوز الفريق الجزائري بنتيجة 3-0.

وفي الثانية والنصف ظهرا، أقيمت مباراة الرياض السعودي والسلاوية المغربي في إطار منافسات المجموعة الأولى وانتهت بفوز الرياض بثلاثة أشواط نظيفة.

وأقيمت في السابعة مساءً حفل افتتاح البطولة الذي شهد حضور كل من: الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ولوري اوكيمورا رئيسة الاتحاد الدولي للكرة الطائرة البارالمبية، والإعلامي إيهاب حسنين رئيس الاتحاد العربي لرياضة ذوي الإعاقة، والدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية، والدكتور فهد الفقير رئيس اللجنة العربية للكرة الطائرة البارالمبية، والدكتور عمرو الحداد مساعد وزير الشباب والرياضة.

أحيا الحفل المطرب محمد صلاح، بأغنية كتبت خصيصًا من أجل الحدث، مع عرض فني راقص مميز نال إعجاب جميع الوفود المشاركة، والجماهير أيضًا.

وعقب الافتتاح، أقيمت مباراة الشرقية للدخان المصري وعين مران الجزائري بالمجموعة الرابعة وتمكن فريق الشرقية من تحقيق الفوز بنتيجة 3-0، فيما فاز فريق المدينة المنورة السعودي على القرضابية سرت الليبي بالمجموعة الثالثة بنفس النتيجة.

وفي ختام اليوم، حقق فريق الرياض السعودي الفوز على نظيره طرابلس الليبي بالمجموعة الأولى بنتيجة 3-0 لتنتهي منافسات اليوم الأول من البطولة.

ويشارك في البطولة 12 فريقًا يمثلون أندية من 8 دول هي: العراق، المغرب، رواندا، نيجيريا، ومصر، وتشارك كل منهم بفريق واحد، وتشارك الجزائر والسعودية بفريقين وليبيا بثلاثة فرق.