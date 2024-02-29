البيت الأبيض: بايدن بصحة جيدة ومؤهل لمنصب الرئيس

أعلن البيت الأبيض، أن طبيب الرئيس الأمريكي، جو بايدن "لا يرى حاجة لخضوع الرئيس لاختبار معرفي لأن أداءه اليومي يبرهن على قدراته" مؤكدًا أنه مؤهل لمنصب الرئيس، على ما أفاد مراسل "الحرة".

وقال بايدن أمس الأربعاء، إن نتائج الفحوص الطبية السنوية التي أجراها الأربعاء جيدة، حتى أنه مزح قائلا إن الأطباء يرون أنه يبدو "أصغر من سنه بكثير" في وقت ينصب فيه الاهتمام على مسألتي اللياقة البدنية للرئيس البالغ 81 عاما وقدرته العقلية قبيل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر، بحسب تقرير نشرته وكالة فرانس برس.

وأوضح البيت الأبيض، الأربعاء، أن 20 طبيبا شاركوا في الفحص الطبي الروتيني لبايدن في مستشفى والتر ريد.

وقال البيت الأبيض إن ملخصا لنتائج الفحوص في مستشفى والتر ريد العسكري قرب واشنطن، سينشر الأربعاء، على أن يلي ذلك متابعة مفصلة لصحة الرئيس الأكبر سنا في تاريخ الولايات المتحدة.

وأفاد بايدن للصحفيين ردا على سؤال حول ما إذا كانت الفحوص الطبية أثارت أي قلق، أن الأطباء "يرون أنني أبدو أصغر من سني بكثير"، مضيفا "كل شيء جيد".

وفي وقت سابق الأربعاء، توجه بايدن، الذي من المتوقع أن يواجه الرئيس السابق، دونالد ترامب، (77 عاما) في انتخابات نوفمبر، على متن مروحية إلى المركز الطبي الذي غالبا ما يقصده الرؤساء الأمريكيون. وغادر بعد ساعتين ونصف تقريبا في موكب سياراته.

ويأتي الفحص الطبي الروتيني لبايدن فيما يتزايد قلق الناخبين إزاء عمر الرئيس الذي سيكون في سن 86 مع انتهاء ولايته الثانية في حال فوزة بالانتخابات الرئاسية المقبلة.