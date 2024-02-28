تكريم رواد الغربية في احتفالية "إعلام يخدم وطن" بحضور المسلماني والكومي ويمني بدراوى.. (صور)

شهدت محافظة الغربية مساء اليوم حفل كبير لرواد المحافظة تحت مسمي “اعلام يخدم وطن” وذلك بمسرح المركز الثقافي بمدينة طنطا.

جاء ذلك بحضور الكاتب الصحفي الاعلامي احمد المسلماني والإعلامي ايهاب الكومي عضو اتحاد الكرة والإعلامية يمني بدراوي .. ولفيف من القيادات المحلية ووكلاء الوزارات ونواب مجلسي النواب والشيوخ.

أكد المهندس شريف الجبالي رئيس مهرجان الرواد لمحافظة الغربية، أن المحافظة لديها العديد من الأسماء الرائدة في كل مجال مثل الإعلاميين والمهندسين والمحامين والأطباء.

وأضاف الجبالي أن هذا المهرجان ليس تكريمآ للأحياء فقط ولكن تكريمآ لمن رحلوا عنا

ومنهم شيخ البرلمانين عبدالمنعم العليمي، وأحد شباب الخير الذي رحل في عمر الثلاثين عام وهو هيثم النحاس.

وأشار الجبالي إلى أن دورنا بمحافظة الغربية هو إبراز كل من يعمل بجهد وإخلاص وتفاني لمصر وللمصريين، موضحًا ان هذه الاحتفالية الكبري جزء لا يتجزأ من رد الجميل وجبر الخواطر.

وفي نهاية الاحتفالية قدم رئيس المهرجان دروع التكريم لكافه الرواد من أبناء محافظة الغربية.

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