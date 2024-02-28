رئيس القومي للمسرح يكرم اسم الفنان الراحل محمود عزمي.. صور

اختتمت منذ قليل، احتفالية تكريم اسم الفنان الراحل محمود عزمي، بالمسرح القومي في العتبة، والذي ينظمه المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية.

حضر الاحتفالية نجل الفنان الراحل محمود عزمي الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، والفنان إيهاب فهمي رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، والفنان أيمن الشيوي مدير فرقة المسرح القومي، والفنانة سميرة عبدالعزيز، والفنانة مديحة حمدي، والفنانة سميحة أيوب، والفنان محمود حميدة، والفنانة آمال رمزي، والفنان شريف خيرالله، والكاتب محمد سلماوي، والمؤرخ المسرحي الدكتور عمرو دوارة، والفنانة عزة لبيب، والمستشار ماضي الدقن، والمستشار الدكتور خالد القاضي رئيس محكمة الاستئناف، ونجلة الفنان حسين رياض فاطمة حسين رياض، والفنانة دينا عبدالله، والإعلامي د. جمال الشاعر، والدكتور أسامة طلعت رئيس دار الكتب والوثائق القومية، وآخرون.

بدأت الاحتفالية بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، أعقبه رحبت الدكتورة هويدا الحسيني، أستاذ الموسيقى بالمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، بالحضور قائلة: اليوم المركز القومي للمسرح يحتفي بأحد رموز الفن المصري الأصيل الفنان الراحل محمود عزمي.

أعقب ذلك عرض فيلم تسجيليي بعنوان "محمود عزمي.. فارس الزمن الجميل".

استعرض الفيلم السيرة الذاتية والفنية للفنان الراحل محمود عزمي، ومن إنتاج المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، تعليق صوتي: الفنانة سميرة عبد العزيز، مادة علمية وسيناريو الدكتور عمرو دوارة، مونتاج أيمن محفوظ، وإخراج أحمد عادل.

كما أحيا الفنان أحمد محسن، حفل تكريم اسم الفنان محمود عزمي، وسط حضور جماهيري كبير على رأسهم أسرة الفنان محمود عزمي ومحبيه.

وقدم الفنان أحمد محسن بمصاحبة التخت الشرقي للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، باقة من أروع أغاني زمن الفن الجميل، منها: "إمتى الزمان"، و"أي والله"، و"على أد الشوق"، و"موال أشكي لمين الهوى" وغيرها من الأغاني التي نالت استحسان الحضور.

وفي ختام الحفل كرم الفنان إيهاب فهمي رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، اسم الفنان محمود عزمي، تقديرا لرحلة عطاءه ومشواره الفني، والذي تربع بأدواره في قلوب الشعب المصري، وإهداءه درع تذكاري وشهادة تقدير، وتسلمه نجله الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة.

وقال الفنان إيهاب فهمي، إن المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، يحرص دائما على تكريم رموز الفن، بهدف تعريف الأجيال الحالية والقادمة برواد الفن المصري وتجاربهم الإبداعية، ورحلة عطاءهم الفنية.

ووجه فهمي، الشكر للدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، على حرصها ودعمها الدائم لتكريم رموز الفن المصري، والشكر للمخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، والفنان أيمن الشيوي مدير فرقة المسرح القومي على هذا المجهود الرائع للاحتفالية.

ومن جهته وجه الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة ونجل الفنان الراحل محمود عزمي، الشكر لوزيرة الثقافة، والمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية على هذا الاحتفاء والتكريم، خاصة أنه من أحد صروح الدولة الثقافية والفنية بمصر.

