عضو كنيست يطالب نتنياهو بالمصادقة على قانون التجنيد الإجباري

قال عضو كنيست بارز في حزب "يهدوت هتوراة" اليميني المتشدد في إسرائيل، مساء اليوم الأربعاء، إنه إذا أراد نتنياهو الاستمرار كرئيس لوزراء إسرائيل في الصيف، فعليه المصادقة على قانون التجنيد الإجباري.

ووفقا للقناة العبرية السابعة فقد أعربت الأحزاب اليمينية المتشددة في إسرائيل "الحريديم" عن غضبها من تصريح وزير الحرب الإسرائيلي يوآف جالانت الذي دعا فيه إلى المساواة في عبء الخدمة في جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وفي وقت سابق، وضع الوزيران في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس وجادي آيزنكوت خطة لتوسيع التجنيد في جيش الاحتلال الإسرائيلي، تقوم على تجنيد العرب واليهود المتشددين «الحريديم» كون أن جميع شرائح المجتمع يجب أن تخدم البلاد، وهو الأمر الذي يعارضة الحريديم.

وربط جانتس وآيزنكوت، بين تقديم دعمهما جهود الحكومة لتمديد فترة خدمة قوات الجيش الإسرائيلي وبين قبول خطتهما لتوسيع التجنيد والتي تسعى إلى زيادة عدد الإسرائيليين الذين يتم تجنيدهم تدريجياً على مدار فترة العقد المقبل.

وقال جانتس: يجب على كل شعب إسرائيل، جميع شرائح المجتمع، المشاركة في الحق في خدمة بلدنا. التحديات هائلة، ولا يمكن النظر في أعين أولئك الذين يخدمون في الجيش وإخبارهم أن الأمور ستسير كما كانت".

أما آيزنكوت فقال: نحن مطالبون بسن قانون خدمة عسكرية يوسع نطاق التجنيد الإجباري فوراً. ووصف الخطة المقترحة بأنها أساس جيد للعمل المستقبلي المبني على أهداف تجنيد واضحة ومتطورة.