عقب صفقة “رأس الحكمة”.. نقيب الفلاحين: انهيار في أسعار الغلال

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين: إن أسعار الغلال انخفضت في المتوسط بنحو 7 آلاف جنيه في الطن في الكثير من أنواع الغلال؛ لافتا أن أسعار الذرة الصفراء انخفضت من 19 ألف وخمسمائة جنيه للطن إلى 12 ألف وخمسمائة جنيه في أسواق الجملة.



واضاف عبدالرحمن أن كل اسعار الغلال انخفضت حيث انخفض اردب الذرة البيضاء من 2600 الي 1700 جنيه زنة 140 كيلو وانخفضت الذرة الرفيعه "حورس"من 2800 للاردب الي 2000 جنيه زنة الارب 160 كيلو وانخفض اردب السمسم زنة 120 كيلو من 14000 جنيه الي 12 الف جنيه.

واشار الى ان طن فول الصويا انخفض لدي تجار الجمله من 44الف جنيه خلال الأيام القليله الماضيه قبل خبر الصفقه الي 29 الف جنيه للطن حاليا وانخفض طن الفاصوليا من 90 الف جنيه الي65 الف جنيه وانخفض طن الكراويه من 115 الف جنيه الي 75 الف جنيه وانخفض سعر طن الكسبره من 70 الف جنيه الي 40 الف جنيه وانخفض اردب القمح من 3000 جنيه الي 2000 جنيه زنة 150 كيلو وانخفض سعر اردب الشعير من 2000 جنيه للاردب زنة 125 كيلو الي الف وخمسمائة جنيه

واكد عبدالرحمن ان انخفاض الاسعار بهذة الصورة يؤكد ان المنتجات موجوده علي ارض مصر وان اسباب إرتفاع الاسعار كان سببه الاساسي الاستغلال والاحتكار والشائعات وان كافة الاسعار سوف تنخفض الايام القادمه بعد انهيار اسعار الدولار بالسوق السوداء وكثرة المعروض من المنتجات الغذائية نتيجه خروج الكثير من المنتجات التي كانت مكدسه في مخازن التجار.