موقف الزمالك من الدوري قبل خوض مواجهة الداخلية

يستعد فريق الكرة الأول بالزمالك بقيادة مدربه البرتغالي جوزية جوميز، لخوض مواجهة الداخلية، غدا الخميس، وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز على استاد القاهرة الدولي .

ويعد موقف الزمالك الحالي من الدوري معقدا للغاية ومتأخرا، حيث يأتي الفريق في المركز الرابع عشر لجدول ترتيب المسابق برصيد 12 نقطة .

وخاض الزمالك حتى الآن 9 مباريات بمسابقة الدوري، فاز في 3 مباريات، وتعادل في 3 مباريات، وخسر في 3 مباريات، ولديه بعض المباريات المؤجلة .

كان الفريق الأبيض قد خسر درع الدوري في الموسم الماضي، وتستمر المعاناة للموسم الثاني على التوالي محليا، بينما يسير الفريق بشكل جيد في كأس الكونفيدرالية ووصل لربع نهائي البطولة بالبطولة الجارية في الفترة الحالية .