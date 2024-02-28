بالفيديو.. بطلة من ذوي الهمم لـ"السيسي": "عايزين يا ريس أفلام للمكفوفين"

وجهت تاليا إحدى بطلات ذوي الهمم، والملقبة بالأميرة النائمة، حديثها للرئيس عبد الفتاح السيسي: "عايزة أطلب طلب منك يا ريس.. أنا اتفرجت على فيلم كارتون أجنبي وكان بوصف الصوت ومعمول مخصوص للمكفوفين".

وأضافت "تاليا": "هل ممكن في الأفلام والمسلسلات والكرتون عندنا يتعملوا بنفس الطريقة عشان نعرف نتبسط بيهم إحنا كمان".

ورد الرئيس السيسي: "إن شاء الله وزارة الثقافة ووزارة الشباب ووزارة التضامن والجامعات المعنية والشركات التي لديها القدرة دي، إحنا مستعدين ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي هنبقى إن شاء الله نقدر نعملها".

وقالت تاليا: "أنا بحب حضرتك جدا يا ريس ومبسوطة إني معاك السنة اللي فاتت والسنة دي وشكرا ليك يا ريس"، ليقاطعها الرئيس السيسي: "أنا بشكرك وسعيد إني بشوف بخير وإنك كبرتي وبتعلمينا ودايما تعلمونا وتفهمونا".

وطلبت تاليا من الإعلامي إبراهيم فايق، إلقاء نكتة أمام الرئيس السيسي، ليرد الرئيس قائلًا: "قولي يا تاليا قولي"، ما تسبب في ضحك الرئيس السيسي على الهواء عقب إلقائها النكتة.