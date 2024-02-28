اقتراحات البرلمان توافق على تزويد مستشفى إدكو بجهاز منظار جراحي

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، على الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين، بشأن تزويد مستشفى إدكو بمحافظة البحيرة، بجهاز منظار جراحي مجمع لعمليات العظام والجراحة والمسالك وأمراض النساء.

وأكد ممثل وزارة الصحة، موافقته على تزويد المستشفى بالجهاز المطلوب، وإدراجه ضمن المخطط الاستراتيجي لمديرية الصحة بمحافظة البحيرة، عند وصول الأجهزة من هيئة الشراء الموحد.

وأكد النائب محمد زين الدين، أن مستشفى إدكو بمثابة العمود الفقري للقطاع الصحي في المنطقة، حيث تقدم الخدمات لقطاع عريض من المواطنين، فضلا عن استقبال العديد من حالات حوادث الطريق الدولي الساحلي.

وأشار النائب إلى أن مستشفى إدكو تتوسط مراكز "رشيد _ كفر الدوار _ أبو حمص _ المحمودية دمهنور" بمحافظة البحيرة، مما يجعل هناك ضغط كبير عليها في استقبال العديد من الحالات يوميا.

وأكد محمد زين الدين، أن مستشفى إدكو كانت في بعض الأحيان تلجأ لاستئجار منظار على حساب المرضى أو تحويلهم لمستشفى آخر.

وقال النائب: تزويد مستشفى إدكو بجهاز منظار جراحي مجمع لعمليات العظام والجراحة والمسالك وأمراض النساء، يساهم في التخفيف على كاهل المرضى.