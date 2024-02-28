محمد صلاح على دكة بدلاء ليفربول أمام ساوثهامبتون

يستضيف فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى، نظيره ساوثهامبتون، فى تمام العاشرة من مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وضربت الإصابة كتيبة الألمانى يورجن كلوب المدير الفنى لفريق ليفربول، فى الآونة الأخيرة، في مختلف خطوطه بداية من حراسة المرمى وحتى الخط الهجومي، وغياب نجم الفريق محمد صلاح.

ومن المتوقع أن يخوض ليفربول اللقاء بتشكيل جاء كالتالى:

حراسة المرمى: كويمين كيليهر.

خط الدفاع: كونور برادلي - إبراهيما كوناتي - جاريل كوانساه - كونستانتينوس تسيميكاس.

خط الوسط: أليكسيس ماك أليستر - بوبي كلارك - جيمس ماكونيل.

خط الهجوم: لويس كوماس - جايدن دانس - كودي جاكبو.

وذكرت صحيفة "ليفربول إيكو" المقربة من نادي ليفربول، فإن من المحتمل أن يتواجد محمد صلاح وداروين نونيز على مقاعد البدلاء.