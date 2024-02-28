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الأربعاء 28 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

ذهبية وفضية وثلاث برونزيات حصاد مشاركة منتخب التايكوندو جامعة عين شمس في دورة الشهيد الرفاعي ال ٥١

فريق التايكوندو
فريق التايكوندو
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شارك منتخب التايكوندو جامعة عين شمس في بطولة دورة الجامعات المصرية الشهيد الرفاعي ال51 والتي أقيمت علي مدار ثلاث أيام في الفترة من ٢٥ الي ٢٧ من فبراير الجاري في رحاب جامعه حلوان بمشاركة ٢٤٨ طالب وطالبة يمثلوا ٣١ جامعه حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجيه
وجاءت النتائج كالتالي
المركز الأول والميدالية الذهبية 
فارس محمد مصطفى  وزن تحت 80 ك

المركز الثاني والميدالية الفضية 
يوسف السيد حموده وزن تحت 80 ك

المركز الثالث والميدالية البرونزية 
ضحى ايهاب محمد  وزن فوق 73 ك

المركز الثالث والميدالية البرونزية 
ساره احمد فؤاد  وزن تحت 49 ك

المركز الثالث والميدالية البرونزية 
مهند محمد سامى وزن تحت68 ك

الجامعات المصرية المركز الثاني والميدالية الفضية جامعة عين شمس منتخب التايكوندو الشهيد الرفاعي ال51